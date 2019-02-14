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(Özel) Herkesin gözünde iş yerinin kepenklerini kırmaya çalışan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir yapı denetim mağazasını caddeden insanlar ve araçlar geçerken soymaya çalışan hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

Üsküdar’da bir yapı denetim mağazasını caddeden insanlar ve araçlar geçerken soymaya çalışan hırsızların rahatlığı pes dedirtti. Hırsızlar bir şahsın, "Hırsız var" demesiyle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Üsküdar’da bir yapı denetim mağazasını gündüz denecek vakitte soymak isteyen hırsızların rahatlığı adeta akıllara durgunluk getirdi. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Küçüksu Mahallesi’nde sabah 06;10 sıralarında gerçekleşti. 34 TH 5392 plakalı siyah bir minibüs içerisinde 4 veya 5 soyguncu ile yapı denetim mağazası önüne yanaştı. Çevrede yürüyen insanlara ve yoldaki araçlara aldırış etmeyen hırsızlar aracı kendilerine kamufle ederek soygun girişiminde bulundular. Mağazanın kepengini kırarak açan şahıslar kapıyı ise konulan kilitten dolayı açmakta zorlandılar. O esnada mağaza sahibinin bir komşusu olayı fark etti. ’Hırsız var’ diye bağıran komşuyu duyan soyguncular panikle olay yerinden kaçtılar.
Komşunun mağaza sahibine haber vermesi ile patron ve çalışanlar hemen mağazaya geldiler. Hırsızların soygunu gerçekleştirememesi ile rahatlayan patron ve çalışanlar olayın yaşandığı saati öğrenince şok geçirdiler. Daha sonra olay yerine gelen polislerle görüştüklerinde ise aracın çalıntı olduğunu ve daha önce de 6-7 kere başka yerlerde soygun girişiminde bulunduklarını öğrendiler. Polis hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Aracın çalıntı olduğunu ve aynı şahısların daha öncede çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıklarını ifade eden mağazanın satış müdürü Recep Turhan " 4 veya 5 kişinin olduğu siyah bir minibüs şirketimizin önüne yanaşarak kendilerini kamufle edip kepengi gayet rahat bir şekilde açıyorlar. O esnada yayalar, araçlar, belediye otobüsleri geçiyor ama kimse ya fark etmiyor ya da korktuklarından dolayı müdahale etmiyorlar. İçeride kilit olduğu için kapıyı açmakta biraz zorlanıyorlar. O anda yan komşumuzun sesleri duyup ’hırsız var’ diye bağırmasıyla şüpheli şahıslar aceleyle toplanıp kaçıyorlar. Daha sonrasında polis geliyor. Polis rapor tuttuğunda bu aracın üç gündür çalıntı olup, plakanında sahte olduğunu ve bu şahısların 6-7 yerde hırsızlık yaptıkları ortaya çıkıyor " diye konuştu.
’Çok şaşırdık bu saatte girmelerine’
Gündüz denecek saatte hırsızlık yapmalarına çok şaşırdıklarını söyleyen Turhan " Biz komşumuzun patronumuzu araması ile haberdar olduk. Apar topar buraya geldik. Burası ana cadde. Aklımız almıyor. Gündüz denecek saatte bu işi yapmalarına çok şaşırdık. Bu olayların kimsenin başına gelmemesi için biz gereken bilgileri polise verdik. Bu şahısların bulunmasını ve kimsenin canının yanmamasını istiyoruz " dedi.
Öte yandan olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncuların minibüsle mağazanın önüne yanaşarak soygun girişiminde bulundukları görülüyor. Çevredeki vatandaşları ve araçları umursamayan hırsızlar oradaki komşunun durumu fark etmesi ve sesli müdahelesi ile panikle olay yerinden kaçıyor.

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