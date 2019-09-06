(Özel) Hiç gitmediği Manisa’da traktörüne ceza kesildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ilginç bir trafik cezası olayı yaşandı. Lüleburgaz’da yaşayan Eğitim Sen temsilcisi öğretmen Mehmet Sezgin’e ait 1986 model traktöre, hiç gitmediği Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde hatalı park nedeniyle trafik cezası kesildi. Sezgin, "Traktörüm Lüleburgaz’ın dışına hiç çıkmadı. Emniyete ve savcılığa gidip gerekli işlemleri yapacağım" dedi.

Lüleburgaz Eğitim Sen temsilcisi Mehmet Sezgin’e ait 39 DT 209 plakalı traktöre Manisa’nın Kırkaağaç ilçesi Kocamehmetağa Mahallesi 53. sokakta park ihlali yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Gelen ceza karşısında Sezgin, gerekli yasal işlemleri başlatmak için harekete geçtiğini söyledi.

"Hiçbir özelliğiyle uyuşmuyor"

Sezgin bahse konu plakalı aracın evinin bahçesinde bulunan 1986 model traktörle aynı olduğunu söyleyerek, "Bunu ben iyi niyetli olarak düşünüyorum. Ama böyle değil de var olan tüm plakalara böyle bir şey yazıyorlarsa bu daha da acı verici bir durum. Çünkü yazılan aracın özellikleri de belirtiliyor. Ceza kağıdında 2002 model Kia marka beyaz bir otomobil olduğu ibaresi de var. Benim traktörüm 2002 model değil, beyaz değil. Hiçbir özelliğiyle uyuşmuyor" dedi.