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(Özel) ‘Hilal’ şeklini alan trafik ışıkları sürücülerin dikkatini çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nce Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık oluşturabilmek amacıyla hayata geçirilen ve trafik ışıklarının ‘Hilal’ şeklini aldığı proje sürücülerin dikkatini çekiyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Yeşilay Haftası kapsamında bir projeyi hayata geçirdi.

(Özel) ‘Hilal’ şeklini alan trafik ışıkları sürücülerin dikkatini çekti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nce Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık oluşturabilmek amacıyla hayata geçirilen ve trafik ışıklarının ‘Hilal’ şeklini aldığı proje sürücülerin dikkatini çekiyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Yeşilay Haftası kapsamında bir projeyi hayata geçirdi. Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla trafik ışıklarında ki yeşil lambalar ‘Hilal’ şeklinde düzenlendi. Farkındalığı artırmak amacıyla 1 Mart Cuma günü itibari ile başlayan proje 7 Mart Perşembe günü son bulacak. Şehir trafiğinin yoğun olduğu Ankara Caddesi, Atatürk Bulvarı, Orhan Camii ve Yeni Camii sinyalizasyon kavşaklarında devam eden uygulama sürücülerin dikkatlerinden de kaçmadı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, ülke genelinde artan bağımlılığa dikkat çekebilmek amacıyla böyle bir proje yaptıklarını dile getirerek, “Bilindiği üzere Yeşilay insanlarımızı sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıklarından koruma maksatlı kurulmuş bir kuruluştur. Bizde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Yeşilay Haftası kapsamında şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan sinyalizasyon kavşaklarımızda yeşil ışığı, Yeşilay amblemi olan hilale çevirerek bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunun dışında şehir merkezlerine giriş bölümlerinde ki değişken mesaj sistemlerimizde de vatandaşlarımıza bir takım bilgileri aktarıyoruz. En geniş kitleye ulaşabilme adına şehrimizin en yoğun bölgesi olan Ankara Caddesi, Atatürk Bulvarı, Orhan Camii ve Yeni Camii sinyalizasyon kavşaklarımızda bu uygulamamızı gerçekleştirdik” dedi.

“Son yıllarda bağımlılık yaşının 12 yaşına kadar indiğini bilmekteyiz”
Proje sonrasında olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Pistil, “Bu çalışmayla ilgili telefonlarımız birçok kez çaldı. Yeşil hilalin ne anlama geldiğini, arızamı olduğunu ve amacını soran vatandaşlarımız oldu. Bizde kendilerine konu hakkında bilgi aktardık. Yeşilay Haftası olduğunu, amacının insanları kötülüklerden uzaklaştırma maksatlı bir hareketin haftası olduğunu anlatmış olduk. Ve olumlu geri dönüşler aldık bu konuyla ilgili. Ülkemizde bağımlılıklara karşı son yıllarda özellikle gençlerimizde artan bir bağımlılık olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili belediye olarak bir farkındalık çalışması yaptık. Bu oranının sürekli daha da aşağılara inmesini temenni ediyoruz. Son yıllarda bağımlılık yaşının 12 yaşına kadar indiği bilmekteyiz. Buda bize sosyal sorumluluk alanında projeler yapma dersi veriyor. Bu açıdan yapmış olduğumuz çalışmanın vatandaşlarımıza, Sakaryamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Işıklarda Yeşilay’ı görünce şaşırdım, merak ettim”
Sürücü Ahmet Yılmaz ise, “İnsanların en çok baktığı yerlerden biri olan trafik lambalarında böyle bir projenin yapılması çok güzel düşünülmüş. Sürücüler olarak trafikte zorunlu olarak bakmakta olduğumuz sinyalizasyon sistemleri üzerinde bir uygulama olmuş. Normal billboardlarda gördüklerimize nazaran bu uygulama daha fazla dikkat çekiyor. Tabi ışıklarda yeşilayı görünce şaşırdım, merak ettim. Daha sonrasında araştırdığımda Yeşilay’ın sembolü olduğu ve hafta dolayısıyla böyle bir farkındalık yapıldığını öğrendim” şeklinde konuştu.

(Özel) ‘Hilal’ şeklini alan trafik ışıkları sürücülerin dikkatini çekti

(Özel) ‘Hilal’ şeklini alan trafik ışıkları sürücülerin dikkatini çekti

(Özel) ‘Hilal’ şeklini alan trafik ışıkları sürücülerin dikkatini çekti

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