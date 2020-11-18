HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Hırsıza esnaftan meydan dayağı

(Özel) Hırsıza esnaftan meydan dayağı

18.11.2020 11:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, iş yeri çalışanı tarafından yakalandı.

Bursa’da bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, iş yeri çalışanı tarafından yakalandı. İş yeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, diğer esnaflarda olayı izledi. Hırsızın gözcülük yapması ve hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde bir lokantanın önündeki motosikleti gözüne kestiren hırsız başını kapüşonla kapatıp kendisini kamufle etmeye çalıştı. Daha önceden de suç kaydı olan Yusuf M. isimli zanlı lokantanın çalışma durumu yoğun olmasıyla etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, işyeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca itip götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan iş yeri çalışanı tarafından fark edildi.
Hırsızın bir süre etrafı gözetlemesi, bir süre bekledikten sonra motosikleti çalması kameraya yansıdı. İş yeri çalışanı durumu fark ederek 27 yaşındaki Yusuf M.’nin peşinden koşup onu yakaladı. Öfkeli esnaf hırsıza meydan dayağı atarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen olay yerine gelen polis, hırsızı esnafın elinden kurtarıp gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdıAyda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den çok sert tepki

Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den sert tepki

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Baz istasyonu tartışması meydan savaşına döndü

Enkazdan kurtarılan Ayda ile annesinin son konuşmaları duygulandırdı: Baban bizi gelip kurtaracak

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından saatler sonra çıkarılmıştı! O anları anlattı

Yıkılma anında ne oldu, neler yaptı?

Ezber bozan açıklama! 'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'

Ezber bozan açıklama! 'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.