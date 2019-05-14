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(Özel) Hırsızın iş kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Bursa’da bir hırsızın başına gelen iş kazası olayı duyan mahalle sakinlerini bile güldürdü.

(Özel) Hırsızın iş kazası

Bursa’da bir hırsızın başına gelen iş kazası olayı duyan mahalle sakinlerini bile güldürdü. Hırsızlık yaptığı inşaatta cüzdanını düşüren zanlıyı polis eliyle koymuş gibi yakaladı. Polisin boş binada bulduğu cüzdan içerisindeki kimlik çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheliye ait olunca olayı çözmek zor olmadı.
Olay Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden Bursa İlahiyat Vakfı’na ait kız eğitim merkezine demir kapıyı zorlayıp giren kimliği belirsiz bir kişi, enerji odasındaki bakır kabloları ve 6 ayrı kattaki 59 adet banyo bataryasını çaldı. Çaldığı malzemeleri dışarıya çıkarmaya çalışan şüpheli olay yerinde cüzdanını düşürdü. Olayın farkında olmayan zanlı çaldığı, malzemeleri kamyonete yükleyip olay yerinden ayrıldı. Ertesi gün devam eden inşaatta çalışan görevliler hırsızlık olayını fark edince polise ihbarda bulundu. Uzun süre inceleme yapan polis binanın merdivenlerinde içerisinde bir miktar para ve kimlik bulunan cüzdan buldu. Kimlikteki bilgilerin sorgulanması üzerine cüzdanın hırsızlık suçundan kaydı bulunan O.Ç.(20)’ye ait olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis zanlıyı kısa sürede yakaladı. Güven timleri tarafından gözaltına alınan O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"Darısı tüm hırsızların başına"
Öte yandan olayın mahallede duyulması mahalle sakinlerini bile güldürdü. Yaşanan cüzdan düşürme olayının tüm hırsızların başına gelmesini isteyen bir vatandaş, "Umarım bu olay tüm hırsızların başına gelirde bir an önce yakalanırlar. Bu mahallede maalesef bekçimiz yok. İnşattan öncede bir kaç eve girilmişti. Umarım bu mahalleye de bekçi gönderirler bizde rahatlarız" diye konuştu.

(Özel) Hırsızın iş kazası

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