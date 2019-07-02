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(Özel) Hırsızın zevkten dört köşe olduğu an kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Bursa’da minibüste yolculuk yapan hırsız, yanındaki yolcunun 2 bin lirasını çaldı.

(Özel) Hırsızın zevkten dört köşe olduğu an kamerada

Bursa’da minibüste yolculuk yapan hırsız, yanındaki yolcunun 2 bin lirasını çaldı. Yaşlı adamı para sayarken fark eden hırsızın gülümsemesi ve el çabukluğu ile 2 bin lirayı cebinden çalması minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, minibüse binen yaşlı yolcunun cebinden çıkardığı paraları sayması yanında oturan bir kişinin dikkatini çekti. Paraları görünce gülümsemesi minibüsün kamerası tarafından da görüntülenen kimliği belirsiz kişi, yaşlı adamın inmek için kalkıp kapıya yöneldiği sırada el çabukluğu ile cebindeki 2 bin lirasını alıp koltuğun üzerine koydu. O sırada paranın bir kısmı yere düşerken, pişkin hırsız onları da topladı. Çaldığı paraları elindeki kıyafetin altına gizleyen hırsız, ineceği sırada koltuğa bıraktığı parayı da alarak kayıplara karıştı. 2 bin lirasını çaldıran yolcu kamera görüntüsüyle polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis her yerde hırsızı arıyor.

(Özel) Hırsızın zevkten dört köşe olduğu an kamerada

(Özel) Hırsızın zevkten dört köşe olduğu an kamerada

(Özel) Hırsızın zevkten dört köşe olduğu an kamerada

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