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(Özel ) Hırsızlar kabloları kesince market çalışanları içeride mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de bir grup hırsız marketin kablolarını çalmak için kesince markette elektrikler kesildi.

(Özel ) Hırsızlar kabloları kesince market çalışanları içeride mahsur kaldı

Sultanbeyli’de bir grup hırsız marketin kablolarını çalmak için kesince markette elektrikler kesildi. Market çalışanları elektriklerin kesilmesiyle birlikte kepenklerin aşağıya inmesiyle içeride yaklaşık bir buçuk saat mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtardı. Marketten çıkan bazı çalışanların sinir krizine girdiği görüldü.
Sultanbeyli Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markette gerçekleşti. İddiaya göre market kablolarını çalmak isteyen hırsızlar, kabloları kesici aletlerle parçaladı. Kabloların zarar görmesiyle birlikte marketin elektrikleri kesildi. Market çalışanları elektrikleri kesilip kepenkleri kapanan markette mahsur kaldılar. Ardından olay yerinden geçen polis ekipleri, hırsızları fark ederek kısa sürede yakaladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, markette mahsur kalan çalışanları kurtarmak için marketin kepenklerini ve kilidini parçaladı. O sırada içerideki market çalışanlarından birinin telefon ile dışarıdakilerle iletişim kurduğu gözlendi. Markette mahsur kalan çalışanlar itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda dışarı çıkabildi. Mahsur kaldıkları yerden çıkan bazı market çalışanları ağlayarak sinir krizi geçirirken, bazıları da rahat bir nefes aldı. Çalışanların yakınları markete akın etti. Şahıslar kurtarır kurtarılmaz yakınlarına sarıldı.
Markette mahsur kalanların kurtarılma anları cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekipleri kepenkleri kesiyor, market çalışanı market camından görülüyor. Daha sonra içeriden kurtarılan çalışanlar dışarı çıkartılıyor.

(Özel ) Hırsızlar kabloları kesince market çalışanları içeride mahsur kaldı

(Özel ) Hırsızlar kabloları kesince market çalışanları içeride mahsur kaldı

(Özel ) Hırsızlar kabloları kesince market çalışanları içeride mahsur kaldı

(Özel ) Hırsızlar kabloları kesince market çalışanları içeride mahsur kaldı

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