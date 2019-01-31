HABER

(Özel) Hırsızlara turşu bidonuyla müdahale kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 09:26 | Son Güncelleme

Pendik’te iş yerine giren hırsızlar kafalarına yan binadan turşu bidonu atılınca neye uğradığını şaşırdılar.

Pendik’te iş yerine giren hırsızlar kafalarına yan binadan turşu bidonu atılınca neye uğradığını şaşırdılar. Hırsızlar atılan turşu bidonuyla önce şoka uğrayıp kaçmaya başlarken, hırsızlara turşu bidonuyla müdahale kameralara saniye saniye yansıdı.
Pendik’te ilginç olay geçtiğimiz salı yaşandı. Cadde üzerinde bulunan dükkanın önüne soygun amaçlı 3 kişi geldi. Sabah 06.00 sıralarında gerçekleşen olayda hırsızlar önce dükkanın kepengini patlattı. İçeri giren hırsızlar gördükleri pahalı malzemeleri araçlarına koymaya başladılar.
Tam o sırada dükkan sahibi olan Melih Ş.’nin yan binasında oturan bir komşusu durumdan şüphelendi. İlk başta durumu anlayamayan komşu gelen 3 kişinin hırsızlık yaptığını fark edince balkonunda bulunan turşu bidonlarını fırlatmaya başladı. Neye uğrağını şaşıran hırsızlar alabildiklerini alıp hızla olay yerinden kaçtılar. Dükkanın alarmını duyan Melih Ş.ise geldiğinde hırsızların gitmiş olduğunu gördü. Komşusunun yaptığı sayesinde ise büyük bir zarardan kurtulmuş oldu. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.
“ Eğer komşumuz böyle bir harekette bulunmasaydı minimum 20-25 bin lira malzeme götürürlerdi “
Hırsızların girer girmez pahalı ürünlere yöneldiğini dile getiren Melih Ş. “ Saat 06.13 geçe alarm merkezi bizi aradı. Dükkanda hareket olduğunu söyledi. Ona istinaden biz hemen geldik. Geldiğimizde hırsızlar gitmişti. Kepengi patlatmış. Daha sonra kapıyı açıyor. Üç kişiler. İçeri giriyorlar. Bir tanesi arabada. Bir tanesi raftaki bağlı ürünlerin hepsini aşağı indiriyor. Bir tanesi de arabaya koymaya çalışıyor. Tam o sırada komşumuz sesleri duyuyor. Alarm çalmaya başlayınca balkonda bulduğu her şeyi fırlatıyor. Hırsızlar o seslerden korkuyorlar ve kaçıyorlar. Eğer komşumuz böyle bir harekette bulunmasaydı minimum 20-25 bin lira malzeme götürürlerdi çünkü içeri girer girmez pahalı ürünlere yöneliyorlar. Daha önceden muhtemelen keşif yapmışlar. Şu an 5-6 bin liralık bir zararımız var “ diye konuştu.
Herkese böyle bir komşu gerektiğini söyleyen Şahin: “Bu zamanda böyle komşudan Allah razı olsun. Dükkana girdikleri saatte herkes işe gidiyor. Yakınımızda otobüs durağı var. Kimse dönüp bakmıyor bile. Sağ olsun bizi kurtardı. Herkese böyle komşu olsun diyorum. Bu aralar hırsızlık olayları aşırı arttı. Caydırıcı bir cezasının olması lazım. Bir an önce yakalanıp cezalarını çekmelerini istiyoruz. Başkalarının da canını yakmasınlar. Biz ucuz kurtulduk “ dedi.
Öte yandan hırsızlara komşunun turşu bidonuyla müdahalesi saniye saniye kameralar yansıdı. Görüntülerde hırsızlar dükkan önüne geliyor. Ardından kepengi patlatan hırsızlar, dükkana girdi. Dükkandan malzeme çalmaya başlayan hırsızlar dışarıdan gelen seslerle hemen araca yöneldi. Bu sırada hırsızlara yan binadan turşu bidonu atılıyor. Neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar hızla kaçmaya başlıyor.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Yoğurt kaplarında uyuşturucu sevkIyatıYoğurt kaplarında uyuşturucu sevkIyatı
Kendini asan adamı ipten vatandaş aldıKendini asan adamı ipten vatandaş aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.