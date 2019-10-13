(ÖZEL) - HIRSIZLARI ATILAN KOVA, TABURE VE BİDON DA DURDURAMADI

- Bahçelievler'de hırsızlar ne atılanlara ne de görüntüleyenlere aldırış etti.

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , DHA

Bahçelievler'de bilgisayar malzemesi yüklü minibüsü soyan hırsızlar, ne kendisini görüntüleyen vatandaşa ne de engel olmak isteyenlerin fırlattıklarına aldırış etti. Yaklaşık 35 bin lira değerinde bilgisayar malzemesi çalan hırsızların o anları saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLARI GÖRDÜ KAYDA GİRDİ

Olay, dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Bilgisayar malzemesi satan Hacı Mehmet Özer, malzeme yüklü minibüsünü evinin önüne park etti. Evinde uyuyan Özer'in minibüsünün yanına saat 07.30 sıralarında çalıntı plaka taktıkları belirlenen araçlarıyla yüzü maskeli hırsızlar geldi. Araçta bulunan 4 hırsızdan iki hırsız araçtan inerek minibüsün bagajını açtı ve malzemeleri kendi araçlarına yüklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Canberk Umut adlı vatandaş hırsızları fark etti. Bağırarak çevredekileri uyaran Umut, cep telefonunu da çıkararak hırsızları görüntülemeye başladı. Alarm sesine ve bağrışmalara uyanan minibüs sahibi Özer de önce balkona çıktı, ardından hırsızları durdurmak için aşağıya indi.