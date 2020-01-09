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  4. (Özel) Hırsızların dakikalar içerisinde onlarca kış lastiği çaldığı anlar kamerada

(Özel) Hırsızların dakikalar içerisinde onlarca kış lastiği çaldığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kartal’da birkaç hırsız, lastikçi dükkanının demir kapısının kilidini kırarak içeri girdi.

Kartal’da birkaç hırsız, lastikçi dükkanının demir kapısının kilidini kırarak içeri girdi. Buradan onlarca kış lastiği ve aküyü dakikalar içerisinde çalan hırsızlar, dükkanın önüne park ettikleri minibüse atlayıp hızla kaçtı. Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kartal’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda birkaç şahıs, gözlerine kestirdikleri lastikçi dükkanının önünden geçerek çevreyi kolaçan etti. Hırsızlık için uygun anı bulan şahıslar, dükkanın önündeki kaldırıma bırakılmış kullanılmayan lastikleri çekip minibüsü buraya park etti. Ardından dükkanın demir kapısının kilidini kıran şahıslar içeri girerek kışlık lastikleri ve aküleri çaldı. Çaldıklarını minibüse yükleyen şahıslar daha sonra minibüse atlayıp hızla olay yerinden uzaklaştı.
Lastikçi dükkanına giren şahısların kışlık lastikleri çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar minibüsü dükkanın önüne park edip içeri giriyorlar ve lastikleri çalıyorlar. Ardından lastikleri minibüse yükleyip uzaklaşıyorlar.

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