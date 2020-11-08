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(Özel) Hırsızların rahatlığı pes dedirtti, o anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 09:39 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde geldikleri oto galeri önünde çalışanlar içeride kahvaltı yaparken lüks araçtan 40 bin lira değerinde ‘hayalet gösterge’ paneli çalan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti.

Beylikdüzü’nde geldikleri oto galeri önünde çalışanlar içeride kahvaltı yaparken lüks araçtan 40 bin lira değerinde ‘hayalet gösterge’ paneli çalan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir oto galeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçla galeri önüne gelen hırsızlık şüphelileri, etrafı gözetledikten sonra iş yeri çalışanlarının kahvaltı yaptığı esnada yaklaşık 500 bin lira değerindeki lüks araçtan 40 bin lira değerindeki ’hayalet gösterge’ panelini sökerek çaldı. Dakikalar içerisinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Araç sahibi Yusuf Sır, “Biz içeride kahvaltı yaparken hırsızlar gelip önce aracı uzaktan inceliyorlar. Daha sonradan gelerek arabada hayalet ekran olup olmadığını inceliyorlar. Olduğunu görünce de geldikleri arabayı sağ tarafa çekerek arka camı patlatıyorlar. Ben içeride kahvaltı yaparken duymadım sesi. Bizim çalışanlarımızdan birisi aracı kontrol ediyor 15 dakika sonra ve fark ediyor. Bu arabanın içinde 3-4 dakika içinde çalabilecekleri en değerli şey bu. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum” dedi.

Yaşanan hırsızlık anı kamerada
Olay anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelilerinin geldikleri araçtan inip bir aracı kontrol ettikten sonra diğerine yanaşmaları görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüphelilerin, etrafı kontrol ettikten sonra sağ arka camı kırıp dakikalar içinde gösterge panelini sökmeleri ve kaçmaları yer alıyor.

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