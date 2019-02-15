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(Özel) Hırsızlığa çocuğunu da alet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kucağındaki çocuğu ile iç giyim mağazasına giren bir kadın, masanın üzerindeki cep telefonunu çalarak kucağındaki çocuğun arkasına gizledi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kucağındaki çocuğu ile iç giyim mağazasına giren bir kadın, masanın üzerindeki cep telefonunu çalarak kucağındaki çocuğun arkasına gizledi. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasında meydana geldi. İsa Bilir’e ait mağazaya kucağında çocuğu ile birlikte gelen bir kadın alışveriş yapma bahanesiyle etrafa bir süre baktıktan sonra gözüne masanın üzerinde bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi. İş yeri sahibini alışveriş bahanesiyle oyalayarak dikkatini dağıtan hırsız, masanın üzerinde bulunan telefonu el çabukluğu ile alarak kucağındaki çocuğun arkasına sakladı. Telefonu aldıktan sonra çıkış kapısına yönelen kadın tezgahta bulunan çorabı devirerek dikkatleri dağıttıktan sonra kucağındaki çocuğun arkasına sakladığı telefonu çantasına koydu. Mağazadan ayrılan kadın kayıplara karıştı.
Olayın ardından masanın üzerinde telefonunun bulunmadığı fark eden iş yeri sahibi İsa Bilir, güvenlik kameralarından telefonunun çalındığını anladı. Olayın yaşandığı yere yakın yerlerde bulunan telefoncu arkadaşlarına haber veren Bilir, çalınan telefonun izini bir cep telefonu dükkanında buldu. İsa Bilir, çalınan telefonunu 500 lira karşılığında yeniden telefoncudan satın aldı.
Yaşanan olay güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

"Bizi yaktı başkasını da yakmasın"
Duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Bilir, suçlunun bir an önce yakalanmasını istedi. Yaşanan olayı anlatan Bilir, "Çorap dükkanımız var. Dün Perşembe pazarı vardı. Kalabalık bir gündü. Kadının biri dükkanımıza geldi, bizi oyaladı. Müşterilerimiz ile ilgilendiğimiz sırada masamızın üzerinden telefonumuzu aldı. Çok profesyonelce yaptı. Kendisi zaten direk oyalamaya geçti. 15 dakika boyunca eşimi oyaladı. Biz tabii nereden bilelim. Fark etmedik. Kamera kayıtlarına baktığımızda gördük. Telefonu çok profesyonelce masanın üzerinden alıyor. Önce çocuğun arkasına saklıyor ve daha sonra çantasına koyuyor. Biz bu durumu 20 dakika sonra fark ettik ama iş işten geçmişti. Bizi yaktı başkasını da yakmasın” diye konuştu.
Telefonunun izini süren Bilir, çalıntı telefonunu bir telefoncu dükkanında buldu. Telefonunu 500 liraya tekrar satın alan Bilir, "Telefonumu bulmak için elden telefon satanlara gittim. Bulamadık. Birkaç telefoncu arkadaşa haber verdim. Böyle bir telefon gelirse haber verin şeklinde. Telefonu satmış. Bulduk. Faturayı yarın getireceğini söylemiş. Telefoncuya numarası vermiş, kimlik fotokopisini vermiş. Çocuğum hasta, evde yiyecek ekmeğimiz yok diyerek telefoncuyu da kandırmış. Ben mağdurum. Telefoncu da mağdur. İki ay önce aldığım telefonu tekrar satın aldım. Suçluların yakalanmasını istiyorum. Çünkü başkasını soymasınlar” dedi.

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