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(Özel) Hırsızlık çetesi, iş yerinin kepengi keserek onlarca lastik çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:58 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde sabaha karşı minibüsle gelen hırsızlar, kepengini kırdıkları bir iş yerinin içerisindeki onlarca lastiği dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Beylikdüzü’nde sabaha karşı minibüsle gelen hırsızlar, kepengini kırdıkları bir iş yerinin içerisindeki onlarca lastiği dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz 12 Aralık Çarşamba günü saat 06.50 sıralarında Beylikdüzü’nde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı şapkalı bir grup hırsız minibüsle lastik satışı yapan bir iş yerine geldi. Dışarıda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar daha sonra kepengin bir bölümünü kesti. Kendileri ve çalacakları lastiklerin geçeceği şekilde kepenkte delik açan hırsızlar daha sonra içeriye girerek soyguna başladı. Hırsızlar birer ve üçerli olmak üzere aldıkları lastikleri dışarıdaki suç ortaklarına vererek iş yerini dakikalar içerisinde boşalttı. Lastikleri bitiren hırsızlar daha sonra iş yerindeki diğer maddi varlıklara yöneldi.
Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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