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(Özel) Hırsızlık yapmak için evin çatısını yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Avcılar’da evlerden hırsızlık yapmak için bir binanın çatısını yakan şahıs, vatandaşların panikleyerek evleri terk etmeleri için yangın çıktığını söyledi.

Avcılar’da evlerden hırsızlık yapmak için bir binanın çatısını yakan şahıs, vatandaşların panikleyerek evleri terk etmeleri için yangın çıktığını söyledi. İtfaiyeyi arama bahanesiyle apartman sakininin telefonunu alan hırsız ardından kayıplara karıştı. Yaşanan bu olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bir binada geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık amaçlı gelen şahıs etrafı bir süre izledikten sonra gözüne kestirdiği binadan içeri girdi, çatı katına çıkan hırsız binanın çatısını ateşe verdi. İddiaya göre çatıyı yaktıktan sonra aşağı inerek bir süre bekleyen şahıs alevleri görünce tekrar binaya girerek apartman sakinlerine “Yangın var” diye bağırdı. Amacı apartman sakinlerini panikletip evlerini terk etmelerini sağladıktan sonra evlere girmek olan hırsızı en üst katta oturan Mehmet Türkmen fark etti. Karşısında gördüğü şahsa “Sen kimsin, hırsız mısın” diyen Türkmen’e ise şahıs “Yangını gördüm onu söylemeye geldim. Yardımcı olmakta mı suç” diye cevap verdi. Yangını söndürmeye çalışan Türkmen, itfaiyeyi araması için telefonunu 13 yaşındaki oğluna verince hırsız “Adresi ben tarif ederim” diyerek telefonu küçük çocuğun elinden aldı. İtfaiyenin gelmesiyle birlikte dışarı çıkan hırsız ise aldığı telefonla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Evi resmen kundakladı”
Yaşanan olayla ilgili konuşan Mehmet Türkmen ise, “Ben evdeydim tesadüf. Burayı geliyor ve yakıyor. Aşağı inip dışarıdan seyrediyor. Alevin yukarıdan çıktığını görüyor. Tekrar geliyor binaya giriyor. Milletin zillerine basıyor ki evlere girsin. O anda ben evde olduğum için hareket yapamıyor. Bana 5-10 dakika yardım etti. Oğlumdan da telefonunu aldı elinden. Çekti gitti, evi resmen kundakladı. Böyle yapıp evleri soyuyorlarmış. Panik sonucu evlere girip evleri soyuyorlarmış” dedi.

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