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(Özel) Hırsızlık yaptıktan 20 dakika sonra aynı yere yemek getirince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Denizli’de girdiği apartta güvenlik kameralarının bağlandığı monitörü çalan ve kurye olan şahıs, hırsızlık yaptığı yerden 20 dakika sonra yemek siparişi verilince tekrar gelmek zorunda kaldığı apartta yakayı ele verdi.İlginç olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi.

Denizli’de girdiği apartta güvenlik kameralarının bağlandığı monitörü çalan ve kurye olan şahıs, hırsızlık yaptığı yerden 20 dakika sonra yemek siparişi verilince tekrar gelmek zorunda kaldığı apartta yakayı ele verdi.
İlginç olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık anının kameralara yansıdığı olayda, aparta gelen şahıs önce elindeki çanta ile aparta girdi. Sakin adımlarla üst katlara çıkan şahıs ardından merdiven boşluğundan güvenlik kameralarının görüntülenmesi için kullanılan monitörü sökerek yanında getirdiği çantanın içine koyup yine sakin bir şekilde aparttan ayrıldı. Olaydan sadece 20 dakika sonra ise apartta kalan öğrencilerden birisi hırsızlık şüphelisinin çalıştığı restoranda yemek siparişi verdi. Yemeği ise monitörü çalan şahıs kurye olarak getirdi. Yemeği bırakan şahıs tekrardan aparttan ayrıldı.

Apart sahibi iki şoku birden yaşadı
Ertesi gün monitörün yerinde olmadığını gören apart sakinleri durumu yönetici Mehmet Söylevci’ye bildirdi. Bunun üzerine aparta gelen Söylemci kameranın kayıt cihazını başka bir monitöre bağlayarak apart sakinleri ile görüntüyü izledi. Monitörü çalan şahsı önce tanımayan Söylevci, daha sonra hırsızlık anından sadece 20 dakika sonra gelen kuryeyi fark etti. İki görüntüyü karşılaştıran Söylemci, hırsızlığı yapan şahıs ile yemek getiren kuryenin aynı kişi olduğunu görünce adeta şok yaşadı. Söylevci görüntüyü daha detaylı incelediğinde ise ikinci bir şok yaşarken hırsızlık şüphelisinin tanıdıkları bir aile dostlarının oğlu olduğunu gördü.

“Daha önce gelip yeri tespit etmiş”
Yaşanan ilginç olay sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Söylevci, görüntüleri izledikten sonra şahsı yakaladıklarını ifade ederek, “Geçen gün aparta geldiğimizde. Kayıt cihazının çalındığını gördük, monitörün. Bunu yapan bir arkadaş yemek için gelen bir kuryeci. O şekilde. Bayan arkadaşlar görmüş zaten alındığını. Onlar haber etti. O şekilde. Daha önce gelip yeri tespit etmiş. Bundan 1 hafta- 10 gün önce. 10 gün sonra da gelip kayıt cihazını alıp gidiyor. Yapan kişiyi kamera kayıtlarından izledik. Ondan sonra çalıştığı yeri tespit ettik. O şekilde gittik, bulduk” dedi.

"Hiçbir şey olmamış gibi yemek getirmiş"
Yemek siparişi veren apart sakinlerinden Selinay Keskin ise şunları söyledi:
“Köpeğimi dışarıya çıkartıyordum. Normalde biz bu kapağı sürekli açık bırakıyoruz. Çünkü gelene gidene daha rahat bakıp kim olduğunu görmek için daha sonra kapak açık değildi. Daha sonra ben de açtım. Sonra bir baktım yok. Daha sonra zaten Söylevci’yi aradık, arkadaşımızla. Daha sonra da müdahale edildi. Evet bizdik. Yemek söylemek için çağırdık. Kendisi bir restoranda kuryeymiş. İkinci kez çağırdık işte. Birincisinde zaten çalmış. İkincisinde de hiçbir şey olmamış gibi yemek getirmiş.”

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