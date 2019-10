(Özel) Hırsızlık yaptıktan 20 dakika sonra aynı yere yemek getirince yakalandı

Denizli’de girdiği apartta güvenlik kameralarının bağlandığı monitörü çalan ve kurye olan şahıs, hırsızlık yaptığı yerden 20 dakika sonra yemek siparişi verilince tekrar gelmek zorunda kaldığı apartta yakayı ele verdi.

İlginç olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık anının kameralara yansıdığı olayda, aparta gelen şahıs önce elindeki çanta ile aparta girdi. Sakin adımlarla üst katlara çıkan şahıs ardından merdiven boşluğundan güvenlik kameralarının görüntülenmesi için kullanılan monitörü sökerek yanında getirdiği çantanın içine koyup yine sakin bir şekilde aparttan ayrıldı. Olaydan sadece 20 dakika sonra ise apartta kalan öğrencilerden birisi hırsızlık şüphelisinin çalıştığı restoranda yemek siparişi verdi. Yemeği ise monitörü çalan şahıs kurye olarak getirdi. Yemeği bırakan şahıs tekrardan aparttan ayrıldı.

Apart sahibi iki şoku birden yaşadı

Ertesi gün monitörün yerinde olmadığını gören apart sakinleri durumu yönetici Mehmet Söylevci’ye bildirdi. Bunun üzerine aparta gelen Söylemci kameranın kayıt cihazını başka bir monitöre bağlayarak apart sakinleri ile görüntüyü izledi. Monitörü çalan şahsı önce tanımayan Söylevci, daha sonra hırsızlık anından sadece 20 dakika sonra gelen kuryeyi fark etti. İki görüntüyü karşılaştıran Söylemci, hırsızlığı yapan şahıs ile yemek getiren kuryenin aynı kişi olduğunu görünce adeta şok yaşadı. Söylevci görüntüyü daha detaylı incelediğinde ise ikinci bir şok yaşarken hırsızlık şüphelisinin tanıdıkları bir aile dostlarının oğlu olduğunu gördü.