(Özel) Hobi amaçlı başladı işi oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tahnit işiyle uğraşan Selçuk Karaköy, ayıdan keçiye, kurttan tilkiye, karacadan domuza kadar onlarca hayvana yeniden form vererek sergiliyor.

Memeli, kuş, balık, sürüngen ve bunun gibi birçok canlının deri ve postunu değişik tabaklama yöntemleriyle koruyup yeniden form verme sanatı olarak adlandırılan ve tahnit olarak da bilinen taxidermy sanatını Çorlu’daki atölyesinde icra eden Selçuk Karaköy Türkiye’de bu işi yapan kişilerin sayısının bir elin beş parmağını geçmeyeceğini kaydetti.

“Tahnit gerçekten zor bir iş”

"Taxidermy, tahnit canlıya tekrar form verebilme sanatıdır" diyen Selçuk Karaköy, "İşimiz gerçekten çok zor bir iş. Deri ile uğraşıyoruz, kalıpçılıkla uğraşıyoruz. Son aşamada ressam olmamız lazım, hayvanlara gerçekçi bir makyaj yapmamız lazım. Daha sonra müşteriye ya da Orman Bakanlığı şubelerine yaptığımız ürünleri teslim ediyoruz" dedi.

"Hobi amaçlı başladım, 10 yıldır profesyonel işim oldu"

Karaköy, "1996 senesinde dayım bir ördek yapmıştı. Ben de meraklandım kendim de bir avcı olduğum için. Bir iki gün sonra ben kendim denedim, kendi yaptığım bayağı başarılı oldu. Bir süre hobi amaçlı yaptım ama son 10 yıldır profesyonel olarak işim tahnitçilik" diye konuştu.

Tahnit işini anlatan Karaköy, "Büyük memelilerde problem leşle uğraşmamız. Çünkü kanlı deri geliyor. Buna araba çarpmış olabilir ya da silahla vurulmuş olabilir. Derinin bir şekilde inceltilip derinin tüylerini bırakmaması için tabaklama yapmamız lazım. Yani hayvanın büyüklüğüne göre işin ağırlığı ve külfeti çok artıyor. Ama hala söyleyebilirim en zor yapılabilen hayvan bizim Trakya’nın meşhur olan çulluk kuşudur. Çünkü çulluğun derisi çok incedir, zar gibidir herkes onu yüzüp form veremez, çok zordur. Ama memelilerde genellikle problem olmuyor. Memeliler tabaklandıktan sonra Amerika’dan ya da Almanya’dan getirdiğimiz büyük mankenlere hayvanları giydirip, özel tutkalla yapıştırıp hayvanları dikip gerçekçi anatomisini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.