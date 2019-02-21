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(Özel) Hulusi Akar’a ’asaletin simgesi’ Devrek Bastonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “Kızılcık” ağacından yapılan, asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek Bastonu, adeta dünyaya ün salmasına rağmen el emeği ile yapılan bastonlar teknolojiye direniyor.

(Özel) Hulusi Akar’a ’asaletin simgesi’ Devrek Bastonu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “Kızılcık” ağacından yapılan, asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek Bastonu, adeta dünyaya ün salmasına rağmen el emeği ile yapılan bastonlar teknolojiye direniyor. Her ülkeye baston ihraç ettiklerini belirten baston ustası Ali Akçasu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a da asaletin simgesi olan Devrek Bastonu yapacaklarını ifade etti.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “Kızılcık” ağacından yapılan, asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek Bastonu, adeta dünyaya ün salmasına rağmen teknolojiye direniyor. Sağlamlığı ve süslemeleriyle dikkat çeken Devrek Bastonu, fabrikasyon bastonlara karşı mücadelesini sürdürüyor.
Devrek ilçesinde ’asaletin simgesi’ olarak kabul edilen dünyaca ünlü Devrek Bastonu, ustaların elinde hayat buluyor. Kızılcık ağacından yapılan Devrek Bastonu, sağlamlığıyla da büyük ilgi görüyor. Bastonun dünyaya tanıtımı ise tanıtım fuarları sayesinde oluyor. El yapımı bastonların işçiliği arttıkça fiyatı da yükseliyor. 50 liradan başlayan baston fiyatları yüksek fiyatlara da kadar yükselebiliyor. Motif ve desenlerle süslenen dünyaca ünlü Devrek Bastonu, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın yanı sıra yerli ve yabancı devlet büyükleri ve sanatçılara da hediye edildi.
36 yıldır bastonculuk yapan Ali Akçasu, bastonda önemli olan işçilik ve motifin olduğunu söyledi. Devrek Bastonunun Dünyanın her yerine verildiği ifade eden Akçasu, “36 yıldır bastonculuk yapıyorum. Devrek Bastonu Kızılcık Ağacından yapılır. Her ağaçtan yapılır ama en sağlamı kızılcık ağacından olur. 36 yılıdır bu meslek ile uğraşıyorum. Yanımda oğlum yetişti oğlum Bülent Ecevit Üniversitesinde Baston üzerine ders veriyor. 4 yıldır fuarlara katılıyorum. 2 yıldır İstanbul Beyoğlu Belediyesi Taksim alanında festivallere katılıyorum. Bastonları hemen hemen her ülkeye veriyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve eşine verildi. Bugün yine sipariş aldık. Milli Savunma Bakanımız Hulisi Akar’a bir tane baston yapacağız. Yaptığımız iş insanlara hizmet. Bu işi severek yapıyorum. Bu mesleği torunlarıma da sevdireceğim. Bastonların fiyatı 50 liradan başlıyor yukarısı açık. Yani 3 bin, 5 bin 10 bin liraya kadar çıkıyor. İsteğe göre fiyat değişiyor. Üzerindeki işçilik ve motif arttıkça fiyat artıyor” şeklinde konuştu.

(Özel) Hulusi Akar’a ’asaletin simgesi’ Devrek Bastonu

(Özel) Hulusi Akar’a ’asaletin simgesi’ Devrek Bastonu

(Özel) Hulusi Akar’a ’asaletin simgesi’ Devrek Bastonu

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