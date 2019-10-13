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(Özel) Hurdacıyken bulduğu plak ve kasetleri biriktirerek koleksiyoner oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

Uşak’ta yaşayan Hüseyin Doğan, hurdacıyken bulduğu ve merak sardığı antika plak ve kasetleri biriktirerek koleksiyon oluşturdu.

(Özel) Hurdacıyken bulduğu plak ve kasetleri biriktirerek koleksiyoner oldu

Uşak’ta yaşayan Hüseyin Doğan, hurdacıyken bulduğu ve merak sardığı antika plak ve kasetleri biriktirerek koleksiyon oluşturdu. Doğan rahatsızlığından dolayı konuşma ve yürüme bozukluğu çektiği için günlerini kendisiyle yaşıt olan 60 senelik plaklarını onardıktan sonra dinleyerek geçiriyor.
Doğan hurdacılık yaparak geçimini sağladığı dönemlerde antika eserler bularak bunlardan koleksiyon oluşturmaya başladı. Koleksiyonda eski zamanlara ait yaklaşık 60 senelik plak ve kasetler de bulunuyor. Günümüzde gramofonun bir üst modeli olarak bilinen pikaba taktığı plakları her gün en az 3 saat boyunca dinleyen Doğan, sağlık probleminden dolayı konuşma ve yürüme bozukluğu çektiği için plak dinlerken adeta huzur buluyor. Plakların sesini ilk inlediği zaman bir hayli beğenen Doğan o günden bu yana usta sanatçılara ait eski plakları biriktirmeye devam ediyor.

“Plak merakı ilk aldığımızda başladı”
Sağlık probleminden dolayı konuşurken zorluk çeken Doğan’ın plak tutkusundan bahseden damadı Onur Er, “Babamın en sevdiği büyük bir gramofon var, onun üzerinde 45’lik plakları dinliyor. Görüp beğendikten sonra tadilatını yaptırıp biriktiriyoruz. Tadilatları yeni ama 50-60 yıllık geçmişleri var. Aslında babam yıllardır eski sanatçıları dinler, plak merakı da ilk gramofonu aldığımız zaman başladı. Sesini beğendi ve artık şarkıları oradan dinlemeye başladı. Sonra plakları toplamaya, biriktirmeye başladı. Beğendiği sanatçıların plaklarını kendine ayırmaya başladı. Günde ortalama 3 saat gramofon başında müzik dinler, hatta uyuduğu da olur. Plakların karşısına geçip kendini inzivaya çeker. Hem dinliyor, hem kendisini yormuyor” diye konuştu.

(Özel) Hurdacıyken bulduğu plak ve kasetleri biriktirerek koleksiyoner oldu

(Özel) Hurdacıyken bulduğu plak ve kasetleri biriktirerek koleksiyoner oldu

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