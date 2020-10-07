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(ÖZEL) Hurdaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 09:35 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de hurda dolu kamyonetin kasasında seyahat eden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.Arnavutköy Sultangazi istikametinde ilerleyen hurda yüklü kamyonetin kasasında seyahat eden iki kişi yürekleri ağza getirdi.

Arnavutköy’de hurda dolu kamyonetin kasasında seyahat eden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Sultangazi istikametinde ilerleyen hurda yüklü kamyonetin kasasında seyahat eden iki kişi yürekleri ağza getirdi. Hurdaların üzerinde yatarak ve oturarak seyahat eden vatandaşlar görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, trafikte seyir halinde olan hurda yüklü kamyonetin kasasında iki kişinin yatarak ve oturarak seyahat ettiği görülüyor.

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