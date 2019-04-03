(Özel) Hz. İbrahim Camii’ne ziyaretçi akını

Müslümanlar, Miraç Kandili vesilesiyle Batı Şeria’nın El-Halil kentindeki Hz. İbrahim Camii’ne akın etti.

Müslümanlar, Peygamber Efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Allah’ın huzuruna vardığı gece olan Miraç Kandili vesilesiyle Batı Şeria’nın El-Halil kentindeki Hz. İbrahim Camii’ne akın etti.

“Bu kadar güvenlik önlemi altında buraya girmek endişe verici”

Camiyi ziyaret eden Mustafa Topbaş isimli bir Türk, “Bu kadar güvenlik önlemi altında buraya girmek endişe verici. Korku veriyor bize. Misafirlerimizin de en büyük sıkıntısı bu. Hapishaneye girermiş gibi değil de bir mescide, camiye girermiş gibi girmek istiyoruz. Yakub aleyhisselamın kabrinin her zaman açık olmadığını biliyoruz. Bugün açık olması sebebiyle de çok yoğunluk var” dedi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da 25 Şubat 1994’te sabah namazı sırasında El Halil şehrindeki Hz. İbrahim Camii’ne düzenlenen saldırıda 29 kişi şehit olmuştu. Saldırıdan sonra uzun bir süre kapalı kalan Hz. İbrahim Camii’ne açıldıktan sonra gözetleme kameraları ve manyetik kontrol cihazları yerleştirilmişti.



