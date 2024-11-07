Özel "İBB için kayyum planımız hazır" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İstanbul ve kayyum kelimelerini yan yana getirmez

Geçen günlerde Esenyurt Belediyesinin ardından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanmış ve bu konu ülke gündeminin ana başlıklarından biri haline gelmişti.

İBB İÇİN OLASI BİR KAYYUM SENARYOSUNU DEĞERLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için olası bir 'kayyum atanma' senaryosunu değerlendirdi. Özel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TAVSİYE ETMEM, NE YAPACAĞIMIZI ÇALIŞTIK"

"Hiç tavsiye etmem bunu. Biz ne yapacağımızı çalıştık uzun uzun. Ne yapacağımızla iligili ilk dakikadan itibaren parti ne yapacak, il ne yapacak, diğer iller ne yapacak, İBB ne yapacak, Ekrem Bey ne yapacak? Gün gün, dakika dakika, 4 hafta kadar seri toplantılar yaparak çalıştık duruyor. Ama biz bunu gerçekleşmesini olası ve olanaklı görmüyoruz. Kimseyi de böyle bir şeyi ihtimal dahilinde gören bir tondan herkesi uzak durmaya davet ediyoruz"

"İSTANBUL VE KAYYUM KELİMELERİNİ YAN YANA GETİRMEZ, DÜŞÜNMEZ BİLE"

Özel'in bu açıklamaları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu ise yaptığı değerlendirmede, "Genel Başkanımız, İstanbul ve kayyum kelimelerini yan yana getirmez, düşünmez bile. Belki sorunun gereği olarak orada böyle bir cevap çıkmıştır" dedi.

"MANSUR BEY'İN YANINDAYIZ"

İmamoğlu ayrıca Özel'in "‘ABB’ye kayyum için MİT’e talimat verildi" ifadelerini de değerlendirdi. İmamoğlu ise şu açıklamada bulundu: "Uydurma hangi iş var ise, ister benim yol arkadaşım Mansur Yavaş olsun, isterse diğer arkadaşlarımız olsun gideceğiz mücadelenin en büyüğünü vereceğiz. Mansur Bey’in yanındayız"