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  4. ÖZEL | İçerik listesi sunuldu, hepsini silmeyi kabul etti! Instagram tam açılacaktı ama... İşte kritik görüşmede yaşananlar

ÖZEL | İçerik listesi sunuldu, hepsini silmeyi kabul etti! Instagram tam açılacaktı ama... İşte kritik görüşmede yaşananlar

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
06.08.2024 11:29
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Hükümet kararıyla BTK, Instagram'ı erişimi engellemişti. Ardından META temsilcileri ile hükümet yetkilileri dün bir görüşme gerçekleştirdi. Dün Instagram'ın açılacağına yönelik bilgiler paylaşılsa da bu gerçekleşmedi. Türkiye'nin kilitlendiği toplantıda yaşananlara Mynet ulaştı. Türk heyetinin terör örgütleri ve Gazze hassasiyetine olumlu yaklaşan Instagram - META yönetimi Hamas konusunda geri adım atmadı. İşte yaşananlar...

ÖZEL | İçerik listesi sunuldu, hepsini silmeyi kabul etti! Instagram tam açılacaktı ama... İşte kritik görüşmede yaşananlar

MYNET ÖZEL | Instagram ne zaman açılacak? Perşembe gecesi erişim engeli getirilen Instagram'ın dün akşam açılacağına yönelik bilgiler paylaşılsa da Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, görüşmenin olumlu geçtiğini fakat henüz Türkiye Cumhuriyeti'nin taleplerinin karşılanmadığını belirterek META'ya mesaj verdi. Instagram dün akşam da açılmadı, önümüzdeki birkaç gün içerisinde de açılması beklenmiyor. Peki BTK, bakanlık ve META temsilcileri arasındaki toplantılarda neler yaşandı?

GOOGLE HEYETİNİN MECLİSTEKİ TAVRINA BENZER TAVIRDAYDILAR

Öncelikle toplantı çok ılımlı ve olumlu bir havada geçti. META temsilcileri daha önce Google temsilcilerinin TBMM'deki tavrına benzer bir tavır takınarak, iletişim içerisinde olmaktan memnun olduklarını dile getirdiler. Geçtiğimiz ay Google heyeti, TBMM'deki Dijital Mecralar Komisyonuna gelmiş ve dijital telif yasasıyla ilgili devletin koyacağı yasaya uyacaklarını deklere etmişti.

TÜRK HEYETİ ŞİKAYETLERİNİ TEK TEK SIRALADI! ANA UNSUR: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PAYLAŞIMLARI

Türkiye heyeti META'ya şikayetlerini tek tek sıraladı. Burada katalog suçları ana unsur olarak dikkat çekti. PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütlerini öven paylaşımların kaldırılmasıyla ilgili sorun çözülecek. META burada Türk hükümetinin rahatsızlığını dikkate alacağını net bir şekilde belirtti.

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Eğer Instagram, Türk heyetinin belirttiği haberleri silmeyi kabul etmeseydi ileriye doğru bir adım atılamayacaktı.

GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI VE INSTAGRAM'IN DURDUĞU YER

Hem bakanlık hem de BTK yetkilileri burada Gazze'de yaşanan soykırımın da altını net bir şekilde çizdiler. İsrail tarafından gerçekleştirilen insanlık suçu karşısındaki paylaşımların sansüre uğramasının Türkiye'de rahatsızlık yarattığı tane tane anlatıldı. Instagram yetkilileri de Gazze ve Filistin konusunda daha hassas davranacaklarını Türkiye'nin hassasiyetini anladıklarını belirten cevaplar verdi.

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META'DAN HAMAS ÇIKIŞI: ABD YASALARINA GÖRE TERÖR ÖRGÜTÜ!

META yetkilileri Gazze konusunda hassas davranacaklarını belirtse de İsmail Haniye ve Hamas konusunda aynı noktada değiller. META, ABD yasalarına göre terör listesinde yer alan bir grubun paylaşılmasına müsaade etmeyeceğini de dile getirdi.

INSTAGRAM BU HAFTA İÇİNDE AÇILABİLİR

Burada META, eğer Türkiye Cumhuriyeti heyetinin terör örgütleriyle mücadele konusundaki taleplerini yerine getirirse Instagram'ın bu hafta içerisinde açılması bekleniyor.

Instagram kapalıyken en çok nerede vakit geçiriyorsunuz?

Instagram kapalıyken en çok nerede vakit geçiriyorsunuz?
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