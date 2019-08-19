(Özel) İçki alamayan sarhoş kadın tekel bayisini birbirine kattı

Esenyurt’ta bir tekel bayisinden veresiye içki almak isteyen kadın, iş yeri sahibiyle tartışarak ortalığı birbirine kattı. Sarhoş olduğu iddia edilen kadın iş yeri sahibine pos cihazını fırlatırken, iş yeri sahibi ise kadına copla vurarak karşılık verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 10:45 sıralarında Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde sarhoş olduğu öğrenilen bir kadın tekel bayine gelerek alkol alıp parasını daha sonra ödemek istediğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyen tekel sahibi ile kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra iki kadın arkadaşını yanına alan sarhoş kadın, tekel bayisine gelerek ortalığı birbirine kattı.

Pos cihazını iş yeri sahibine fırlattı

Önce dükkanın içindeki malzemelere zarar veren kadın, daha sonra pos cihazını tekel sahibinin kafasına fırlattı. Bu sırada saldırıya uğrayan tekel sahibi, tezgahın altında bulunan copu alarak kadına saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Sarhoş kadınlar gözaltına alındı

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri sarhoş kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekiplerine de hakaret edip saldıran kadınlar gözaltına alındı. Tekel sahibi ise kadınlardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sarhoş kadının tekel bayini birbirine kattığı o anlar kamerada

Sarhoş kadın ve arkadaşlarının tekel bayini birbirine kattığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının alkol alıp açmaya çalışarak iş yeri sahibiyle konuştuğu sonrasında ise arkadaşlarıyla gelerek tartışıp pos cihazını fırlattığı ve iş yeri sahibinin de copla karşılık verdiği görülüyor.