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- (ÖZEL) - İETT OTOBÜSÜNDE "YÜKSEK SESLİ MÜZİK" TARTIŞMASI: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünde  başlayan, "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünde başlayan, "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeşin bıçaklandığı kavgada bıçaklayan kişi de darp edilerek yaralandı.
İETT otobüsünde kardeşleri Mahmut Turan ve Mehmet Emin Turan'la yolculuk yapan Şerife Turan, ön koltukta oturan ve yüksek sesle müzik dinleyen Kamil Oğuz'u uyardı. İddiaya göre Oğuz bu sırada elinde bulunan bıçakla Şerife Turan'ın üzerine yürüdü. Kardeşleri de araya girince tartışma otobüs dışına sıçradı.
Feshane Caddesi üzerinde ilerlerken otobüs içerisinde tartışmaya otobüs şoförü de katıldı. Durağa yaklaştığında otobüsü durduran şoför, Kamil Oğuz'u aşağı indirmeye çalıştı. Bu sırada iddiaya göre Oğuz otobüs şoförüne de, "Hepinizi doğrayacağım" diyerek tehditler savurdu.

İKİ KARDEŞ KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLANDI
Otobüsten inen 2 kardeş ile Kamil Oğuz'un tartışması dışarda kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan sivil polis de kavgaya müdahale ederek bıçağı Oğuz'un elinden aldı. Koltuk altlarından yaralanan iki kardeş ile darp sonucu yaralanan Kamil Oğuz hastaneye kaldırıldı. 3 kardeş şikayetçi olurken, Oğuz ise ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

"KAVGAYI BİZ AYIRDIK, SİVİL POLİS GELDİ ADAMIN ELİNDEN BIÇAĞI ALDI"
Görgü tanığı Beşir Gün, "Kavga otobüste başlamış, yaşlı olan müzik dinliyormuş gençler de sesi biraz kısar mısın? demiş. O da 'ben de sizden rahatsız oluyorum, siz sessiz olun' demiş ve gençlere küfretmeye başlamış. Sonra da bıçağı çıkarıp ikisini de bıçaklamış. Sonra bıçaklayan adamı yakalayıp, dövdüler. O da darptan yaralandı. Kavgayı biz ayırdık, sivil polis geldi adamın elinden bıçağı aldı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Olay yerindeki ambulanslar
-Ambulans içinde sedyede yatan yaralılar
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Toplanan kalabalık
- Görgü tanığı Beşir Gün ile röportaj
-Ambulansların gidişi
-Polisin olay yerine emniyet şeridi çekmesi
-Genel ve detay görüntüler

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