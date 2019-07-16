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(Özel) İETT otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de İETT otobüsünün neden olduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sancaktepe’de İETT otobüsünün neden olduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada arıza nedeniyle iş yerine gelen bir vatandaş ise dakikalar içerisinde ölümden döndü.
Namık Kemal Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde İETT’ye ait yolcu otobüsü, bir servis aracı ve bir başka araca çarpmış, daha sonra da dükkana girmişti. Yaşanan kazanın görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle erken gelen Ahmet Demirci ise ölümden döndü. İş yerinden aracına doğru giden ve bagajdan malzeme alan Ahmet Demirci, iş yerine girdikten kısa bir süre sonra ise kazanın şokunu yaşadı. Hızla gelen otobüs, yoldan geçen bir servis minibüsüne ardından Ahmet Demirci’nin park halindeki aracına çarptı. Hızını alamayan otobüs daha sonra da kaldırımdaki yayaya çarparak dükkana girdi. Otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından restaurantta bulunanlar ise büyük panik yaşadı.
Kazanın şokunu yaşayan Ahmet Demirci, “İş yerimdeki arıza nedeniyle erken gelmiştim. Bir ara aracın yanına kadar gittim. Daha sonra içeri girdim ve hemen ardından kaza oldu. Otobüs yukarıdaki duraktan çıktıktan sonra kontrolden çıkmış ve burada bir servis aracına çarptıktan sonra da benim aracıma çarptı ve dükkana girdi” dedi.

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