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Özel ifade odaları dizi setine taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı tarafından şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlarla çocukların ifadelerinin alınması için özel oluşturulan adli görüşme odaları, "Arka Sokaklar" dizisinde tanıtılacak - Yönetmen Orhan Oğuz: - "Adli süreçlerdeki yeni uygulamalar, senaryolarımız için de bir açılım sağlıyor. Senaristlerimiz çalışmaya başladı, sahnelerimize yeni uygulamaları taşıyoruz. Seyircilerimiz önümüzdeki bölümlerde, bu konuları görebilecek"

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığınca, şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlarla çocukların ifadelerinin alınması için özel oluşturulan adli görüşme odaları, "Arka Sokaklar" dizisinde anlatılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, şiddet, cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarının tanıtılması için çalışma yaptı.

Bakanlık ayrıca yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlayan uzlaştırma ve arabuluculuğun da etkinliğinin artırılmasına, kamuoyuna anlatılmasına yönelik girişimlerde de bulundu.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, her üç uygulamanın da diziler aracılığıyla ekranlarda anlatılması, geniş kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla yapımcı, yönetmen ve senaristlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde yapım ekipleri adli süreçteki yeni uygulamalar hakkında bilgilendirildi.
Görüşmeler sonrasında, Kanal D'de yayımlanan "Arka Sokaklar" dizisi, adli görüşme odaları ile arabuluculuk ve uzlaştırmanın senaryoya dahil etmek için harekete geçti.

Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır ekranlarda olan "Arka Sokaklar"ın Türk halkının büyük beğenisini kazandığını söyledi.

"Arka Sokaklar" dizisinin, hayatın içinden hikayelere yer verdiğini ifade eden Oğuz, insan hayatında, toplumsal yaşamda yargısal iş ve işlemlerin önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu çerçevede yeni uygulamaları senaryolarında işlemek istediklerini anlattı.

İlk olarak adli görüşme odaları uygulaması üzerinde çalıştıklarını dile getiren Oğuz, ilerleyen bölümlerde bu uygulamanın dizide yer alacağını bildirdi.

Oğuz, daha sonra uzlaştırma, arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarının da gündeme getirileceğini belirtti.

Yönetmen Orhan Oğuz, her üç uygulamanın da kendisini etkilediğini vurgulayarak, "Adli süreçlerdeki yeni uygulamalar, senaryolarımız için de bir açılım sağlıyor. Senaristlerimiz çalışmaya başladı, sahnelerimize yeni uygulamaları taşıyoruz. Seyircilerimiz önümüzdeki bölümlerde, bu konuları görebilecek." dedi.

- Adli görüşme odalarında ifade süreci

İlk olarak 3 Nisan 2017'de uygulanmaya başlanan adli görüşme odalarının sayısı bugüne kadar yapılan çalışmalarla 59'a ulaştı. 56 adliyede kurulan odalar, görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Görüşmelerde, hakim ve savcılar mağdurların ifadelerini, gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip ediyor.

Hakim ve savcılar, mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletiyor, uzmanlar da bu soruları mağdurlara, psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktarıyor.

Adli görüşme odalarında, sanıkla aynı ortamda bulunmadan ifade veren mağdurların, yaşadıklarını herhangi bir baskıya maruz kalmadan anlatmaları da sağlanıyor.

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Adalet Bakanlığı Adli Görüşme Odaları arabuluculuk Arka Sokaklar uzlaştırma

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