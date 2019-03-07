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  (ÖZEL) - İKİ ÇOCUK 3 GÜN KAÇTIKLARI OTOMOBİLDE KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

  Ersan SAN / İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de, 16 yaşındaki K.O., babasının otomobiliyle 3 gün önce ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki kız öğrenci T.U.'yu da yanına alarak kaçtı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Büyükçekmece'de, 16 yaşındaki K.O., babasının otomobiliyle 3 gün önce ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki kız öğrenci T.U.'yu da yanına alarak kaçtı. Bu sürede otomobilin içinde yatıp kalkan ikili, polisle yaşadıkları kovalamaca sırasında 4 araca çarpıp hasar verdikten sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Halil U., 5 Mart'ta sabah okula giden kızları T.U.'nun akşam eve dönmediğini polise bildirdi. Halil U. bir yandan okula giderek bilgi topladı. T.U.'nun arkadaşlarının K.O. ile gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine araştırmalarını bu yönde sürdürdü. K.O.'nun ailesine ulaşan Halil U., T.U.'nun babasının otomobilini alarak ortadan kaybolduğunu öğrendi. Halil U., tesadüfen dün saat 12.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1378 Sokak üzerinde çocukların içinde bulunduğu aracı gördü. Halil U., başka bir araçla çocukların bulunduğu aracı takip etmeye başladı. Halil U. bir yandan da durumu polise bildirdi.

4 ARACA ÇARPTI

Çocukların bulunduğu otomobil, Hadımköy'de TEM Otoyolu'nda ters yöne girdi. Burada Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çocukların olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında çocukların olduğu otomobil 4 araca çarparak hasar verdi. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pinar Tepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yolu kapatarak çocukların bulunduğu otomobili durdurabildi. K.O ile T.U. yakalandı. Önce kaçırıldığını ifade eden T.U., daha sonra kendi rızasıyla kaçtıklarını ve yol kenarlarında durarak 3 gün boyunca otomobilde kaldıklarını söyledi. K.O. ve T.U. adlı çocukların Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

K.O.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, K.O.'nun aracın sahibi olan babasına 2 bin 18 lira, araçta ruhsat bulundurmamaktan 108 lira, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 235 lira para cezası uygulandı. Bu arada, çocukların kaçtığı otomobil, çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kovalamaca dan görüntü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kızın babası Halil Uyar ile röp

-Çocukların ekip otosunda görüntüleri

-Çocukların kaçtığı otomobil

-Otomobilin çekiciyle götürülmesi

Genel ve detaylar

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