(Özel) İki kez aynı köye inen ayı, arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu’da aç kalarak iki gece üst üste köye kadar inen ayı, Daday ilçesine bağlı Aktaştekke Köyü Meyra Mahallesindeki bir üreticinin 6 adet arı kovanını parçaladı. Kovan içerisindeki arılar ise telef oldu.

Kastamonu’da aç kalan ayı, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Birçok ilçede benzer olayların yaşanmasına neden olan ayıların saldırısı sonucu çok sayıda arı kovanı parçalandı. Son olarak ise ayı saldırılarının en çok yaşandığı ilçelerin başında gelen Daday ilçesi Aktaştekke köyünde Bayram Çetin’e ait 6 kovana saldırdı. Gece köye kadar inen ayılar, peteklerdeki tüm balı yerken arıların da telef olmasına neden oldu.

“İki gece üst üste köyümüze gelerek kovanlara saldırdı”

Daday Aktaştekke Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, mahallelerine ayının geldiğini ve kovanları parçaladığını belirterek, “Komşumuz Bayram Çetin’e ait olan arı kovanlarını, arılıktan yere yuvarlamak suretiyle dağıtmış ve içerisindeki balları yemiş. Biz, bunu duyduğumuzda olay yerine geldik. Baktığımızda ortalık dağılmıştı. Birazını toparlamaya çalıştık, tekrar kovanları yerine koyduk. Fakat bir sonraki akşam tekrar ayı geldi. Bu sefer diğer kovanları da parçalamış. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bilgi verdik. Görevli arkadaşlar köyümüze geldi ve kamera sistemi yerleştirdi. Şu anda köyümüz gözetim altında, ayının tekrar gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz” dedi.