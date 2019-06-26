(Özel) İlaçlama ekiplerinin parklardaki mesaisi havadan görüntülendi

İstanbul genelinde halk sağlığını tehdit eden kene ve haşerelere karşı ilaçlama ekiplerinin yoğun çalışması havadan görüntülendi.

Fatih Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların rahat vakit geçirmesini sağlamak kene ve haşerelerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı başlattıkları haşere ile mücadele çalışmalarını gece yarısına kadar aralıksız sürdürüyor. Gaziosmanpaşa’da Millet Bahçesi’nde ve Fatih’teki parklarda gerçekleştirilen çalışmalar havadan da görüntülendi. Sabah çok erken saatlerde kara sineklerle başlayan mücadele gün içerisinde kene ve diğer tüm haşerelerle, hava karardıktan sonra ise sivri sineklerle devam ediyor. Çalışmalar piknik ve parkların olduğu tüm yeşil alanlarda yapılıyor. Çalışmalarla, havaların ısındığı şu günlerde vatandaşların sağlığını tehdit edici hastalık taşıyan mikropların haşereler vasıtasıyla yayılmasının engellenmesi planlanıyor. Havadan görüntülenen ilaçlama çalışmalarında görevliler park ve bahçeleri temizliğini sağlıyor.