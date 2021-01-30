Özel İletişim Vergisi zammı tepkiyle karşılandı

CHP Sözcüsü Öztrak, artışa "Salgın dinlemeyip zam ve zulümlerini katladılar" sözleri ile tepki gösterdi.Türkiye'de 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından kaynak oluşturmak için hayata geçirilen, bu nedenle "deprem vergisi" olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi'nin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltilmesini muhalefet partileri tepkiyle karşıladı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile her türlü mobil elektronik haberleşme, radyo ve televizyon yayınları, kablolu-kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinden alınan yüzde 7,5'lik Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 7,5'ten 10 çıkarıldı. CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından Özel İletişim Vergisi'ne zam yapılmasına tepki göstererek, "Salgın döneminde 10,5 milyon işsiz varken, hayat pahalılığı arşa ulaşmışken, yüzbinlerce öğrencimiz internete ulaşamazken, özel iletişim vergisine yüzde 33,3 zam yaptılar. Salgın dinlemeyip zam ve zulümlerini katladılar" ifadesini kullandı.

"18 yılda 35 milyar 179 milyon dolar özel iletişim vergisi topladılar" diyen Öztrak, 2003 yılından beri tahsil edilen özel iletişim vergilerine ilişkin bir grafiği de paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de "İnternete erişemeyen milyonlarca çocuğumuza ücretsiz internet götürmesi gerekenler, zam getirdi" sözleriyle yapılan zammı eleştirdi. Adıgüzel, dünyada internetin ücretsiz olması konuşulurken, ülkemizde telefon, internet ve TV’den alınan özel iletişim vergisi Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 7.5'ten yüzde 10'a yükseltildi" dedi. "Bu vergiler nereye gidiyor?" HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "bu vergilerin nereye gittiğini" sordu. Danış Beştaş, "Deprem vergisi yüzde 10’a çıkarıldı. Ama her depremde, doğal afette Kızılay, mesaj atarak insanlardan yardım istiyor. Pandemi ilan ediliyor halka İBAN veriyorsunuz. Sahi, bu vergiler nereye gidiyor?!" Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da, Özel İletişim Vergisi'nin artırılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Özdağ, "Demek ki enflasyon ve hayat pahalılığının sorumlusu damat veya gelin değil, esnaf ve alışverişte sınır tanımayan vatandaşmış! Bu arada ülkeyi tek başına yöneten Ekonomist Sn C. Başkanı ne yapıyor? Deprem vergisi diye bilinen ÖİV’ne zam yapıyor. Hayırlı olsun" dedi.