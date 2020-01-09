HABER
  4. (Özel) Ilgaz güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor

(Özel) Ilgaz güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkı, güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor.Ilgaz Dağı Milli Parkı, Ankara, İstanbul gibi illere yakınlığı, ulaşımının da kolay olması nedeniyle en çok tercih edilen kış turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkı, güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor.
Ilgaz Dağı Milli Parkı, Ankara, İstanbul gibi illere yakınlığı, ulaşımının da kolay olması nedeniyle en çok tercih edilen kış turizm merkezleri arasında yer alıyor. Hafta sonu tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi’nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Ilgaz Dağı’nda çeşitli resmi kurum ve özel kuruluşlara ait tatil köyü ve konaklama tesislerinin yanında 800 metre ve bin 500 metre uzunluğunda iki adet pist yer alırken, iki telesiyej, bir teleski ile ziyaretçilere hizmet veriliyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğünce karla mücadele aralıksız yapılırken, yollar da sürekli açık tutuluyor. Ayrıca güvenliği sağlamak amacıyla 24 saat boyunca kameralar ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölge gözetleniyor. Ilgaz Dağı’nda ayrıca bozayı, ulu geyik, kurt, tilki, yaban domuzu, karaca, tavşan ve su samuru gibi yaban hayvanları bulunurken, Türkiye’deki 9 bin 250 civarındaki bitki türünün de 10’da birini barındırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Polis şüphelenip durdurdu, içinden yüzlerce...Polis şüphelenip durdurdu, içinden yüzlerce...
Samsun’da orman arazisindeki 26 kaçak yayla evi yıkıldıSamsun’da orman arazisindeki 26 kaçak yayla evi yıkıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü!

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB, 9 milyon litre yağlı süt alacak

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB harekete geçti

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

Gaziosmanpaşa'da kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Yer: İstanbul! Ölümden saniyelerle kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.