(Özel) İmam Hatiplilerin projesi dünyaya yayılıyor

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Lisesi Proje Okulu tarafından yürütülen proje kapsamında görme engelliler için hazırlanan kabartmalı haritalar sayesinde öğrenciler coğrafyayı daha iyi kavrayabilecek. "3 ülke, 30 okul 3 bin mutlu çocuk" sloganıyla hareket edilen projeyle görme engelli öğrencilerin eğitim aldığı Filistin, Sudan, Ruanda’daki liselere kabartmalı dokunsal haritalar, rubik küpler ve zeka oyunları yapıldı. Manisa’da ilk olarak 2016 yılında görme engellilerin coğrafya derslerini daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun tarafından hayata geçirilen kabartmalı haritalar, görme engelli öğrencilerin yeni umudu oldu. Sadece kabartmalı haritalarla sınırlı kalmayan projede, görme engelli çocuklar için eğitim materyalleri ve zeka oyunları da geliştirildi. "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" proje yarışması kapsamında Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Lisesi Proje Okulu öğrencileri görme engelli çocukların yüreklerine dokunmak için "İyilik Atölyesi" kurdu. Okul öğrencileri kurulan atölyede velileriyle birlikte görme engelli çocuklar için kabartmalı haritalar ve eğitim materyalleri hazırlayarak görme engelli öğrencilerin bulunduğu okullara gönderecek. "Dokunsal Materyaller" ismi verilen eğitim araçları görme engellilerin yeni umudu oldu. "3 ülke, 30 okul 3 bin mutlu çocuk" sloganıyla hareket edilen projeyle görme engelli öğrencilerin eğitim aldığı Filistin, Sudan, Ruanda’daki liselere kabartmalı dokunsal haritalar, rubik küpler ve zeka oyunları yapıldı. Öte yandan materyallerin yapım aşaması videoya alınarak diğer okullarda da benzer materyallerin yapılması sağlanacak. Amaçlarının görme engelli çocukların yüzlerini güldürmek olduğunu söyleyen okul öğrencilerinden Tuğçe Yağdıran, "Öncelikle bizim için en büyük iyiliklerden birisi de bir çocuğun yüzünü güldürebilmek. Biz de onların yüzü gülsün diye bu şekilde haritalar ve küpler yaptık. Onların yüzündeki gülümsemeye neden olabilirsek ne mutlu bize" dedi.

"Projedeki tek amacımız onların mutlu olması" 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okullarında açılan sergiyi ziyaret eden bir görme engelli öğrencinin kendilerine ilham verdiğini belirten öğrencilerden Azra Yılmaz, "Bu projeyi yapmamızdaki sebeplerden birisi de 3 Aralık 2018 tarihinde okulumuzda görme engelliler için bir sergi olmuştu. Buraya gelen görme engelli kardeşimiz de küpleri çok sevdi ve küplerle oynamaya başladı. Annesine küplerden bir tanesini almak istediğini söylemiş. Ama bizim bundan haberimiz yoktu daha sonra öğrendik ve ona küplerden veremediğimiz için çok üzüldük. Ona bir tane ayrıca küp gönderdik. Ona küp gönderdik neden diğer kardeşlerimize de yapmayalım diye düşündük. Onlar için de aileleriyle zaman geçirebilsinler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla mutlu olsunlar diye tangram ve Rubik küpler yaptık. Projedeki tek amacımız onların mutlu olması. Biz istediğimiz zaman oyuncaklarımızla oynayabiliyoruz ama onların böyle bir seçenekleri yok. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"Yapılan bu materyaller dünyada bir ilk"

3 Aralık 2018’de görme engelliler için okulda açılan serginin öğrencileri derinden etkilediğini ve onlarda sorumluluk bilincini de oluşturduğunu belirten Proje Sorumlusu ve Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun, "Bu yıl okulumuzda 3 Aralık 2018 Dünya Engelliler Gününde Soma ve Manisa çevresindeki görme engellilere yönelik bir sergi hazırladık. Bu sergide çocuklarla yaşadığımız diyaloglar okuldaki öğrencilerimizi derinden etkiledi. Onlarda sorumluluk bilinci de ortaya çıkardı. Benzer şeyleri ben de daha önce yaşamıştım. Boğaziçi Üniversitesinde bir sergi hazırlamıştık ve sergiye İrem isimli bir kız çocuğu gelmişti. İrem’in benimle olan diyalogu benim bu çalışmalarıma bakış açımı değiştirdi. İrem’le oğlumu karşılaştırdığımda, benim oğlum gün içerisinde bilgisayarıyla vakit geçiriyor, tabletle oynuyor. Benim oğlum ’Baba ben çok sıkıldım’ diyebiliyor. Aynı durumda İrem’i düşündüğümde ailesiyle vakit geçirebileceği hiç bir şeyin olmadığını fark ettim. İrem’in evdekilerle nasıl vakit geçirebileceğini düşündüğümde onun için bir zeka küpü yaptım. Bu zeka küpünün de ilk kez bizim yaptığımızı fark ettim. Onunla yaşadığımız diyalogu öğrencilerime de anlattım. Öğrencilerim buradaki sergide de benzer durumları yaşadıktan sonra öğrencilerimizden bunları yaparken video çekme fikri geldi" dedi.

Görme engelliler için yapılan materyalleri dünyada bir ilk olduğunu belirten Vurgun, "Çok ciddi bir proje bu. Yapılan bu materyaller dünyada bir ilk. Bu materyaller okullarımızın hiç birinde yok. Yaptıklarımız ilk kez daha yaygın alanlarda kullanılacaktı. Filistin’den bana bu materyallerin nasıl yapıldığı sorulmuştu. Filistin’e örnek gönderdik. Bir öğrencimiz Sudan’a gidip gelmiş. Sudan’da tanıdıkları olduğunu söyledi. Sudan için materyal yaptık. Daha sonra proje gelişti ’İyilikler Yarışıyor’ kapsamında 3 ülke 30 okul ve 3 bin çocuğun mutluluğu için bir yarışmaya giriyoruz. Ama bu yarışmadan da öte bir hal aldı. Bizim ülkemiz ve dünya çocukları için bir umut haline geldi. O çocukların yüzündeki gülümseme gerçek iyiliğin ne olduğunu gösterecek" diye konuştu.

Okulda sadece akademik başarı değil insani değerleri de öğretmeyi amaçladıklarını söyleyen Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Lisesi Proje Okulu Müdürü Ayşegül Çemek, "Sadece öğrencilerimiz değil, velilerimizle birlikte tüm okul çalışanları öğretmenleri hepsinin bu etkinliğe katıldığı bir çalışma oldu. Başlarken bir öneriyle başladı ama çok güzel bir etkinlik haline geldi. 3 ülke 30 okul 3 bin mutlu çocuk projemizin sloganı haline geldi. Biz burada öğrencilerimize sadece akademik başarılar değil bunun yanında insani değerlerin de öğretilmesi noktasında her yüreğe seslenmek ülkenin kanayan yarası veya ülkenin değerler noktasında eksik kalan kısımlarını tamamlamak adına öğrencilerimizle işbirliği içerisinde hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Okulda üretilen materyaller görme engelli öğrencilerin eğitim aldığı liselere gönderilmeye başlandı.