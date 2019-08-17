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(Özel) İmara açılacak dendi her metrekaresinden fidanlar yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2015 yılında küle dönen Göynüklü, Çağrışan ve Nilüferköy ve çevresindeki ormanlık alanda fidanlar boy vermeye başladı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2015 yılında küle dönen Göynüklü, Çağrışan ve Nilüferköy ve çevresindeki ormanlık alanda fidanlar boy vermeye başladı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 170 hektarlık alanın imara açılacağı iddialarına, her metrekaresini ağaçlandırılarak cevap verdiklerini söyledi.
Mudanya’da 2015 senesi Ağustos ayında çıkan orman yangınında 170 hektar alan kül oldu. İmara açılması için yakıldığı iddiaları ortaya atılırken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, tüm alanın ağaçlandırma çalışmasını küle dönmüş ağaçları temizledikten sonra tamamladı. 4 yıl zarfında ağaçlandırma çalışmalarının ne aşamaya geldiğini yerinde inceleyen Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü’den bilgi aldı.
Ağustos ayı sıcaklarının rüzgarla birlikte etkili olduğunu ve yangınların bu ayda daha da arttığını ifade eden Dr. Mustafa Esgin, “Bu ay Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları çıktı. İçimiz yanıyor. Ormanların küle dönmemesi için gerekli ikazlar yapılıyor. Çünkü çıkan yangınların çoğunun ihmalden kaynaklandığını görüyoruz. Toplumun daha dikkatli olması gerekiyor. 4 yıl önceki yangın, 10 saat içinde söndürüldü. 47 bin 695 ağacımız yandı. O ağaçların yerine bugün 131 bin fidan dikildi. Bu fidanlar yaklaşık 4 senede 1 metreyi geçti. Kısa sürede buranın ormana dönüştüğünü göreceğiz. Kızılçam, fıstık çamı, selvi, yaban meyveli ağaçlar yangından 2 ay sonra burada hummalı bir çalışmayla kök vermeye başladı” dedi.
Mudanya’da birbirine çok yakın alanlarda yangınlar meydana geldiğini ifade eden Esgin, “Yanan ağaçlar bölgeden temizlendi. Ağaçlandırma çalışması da bitti. Yangınların kasten çıkarıldığı ve bölgenin imara açılacağı konuşuluyordu. Aslı ve astarı olmayan yaklaşımlara buradan bu fidanlarla cevap vermiş oluyoruz. Her santimetrekaresi ağaçlandırılarak vatandaşlara yeniden ormanlık alan kazandırıldı. Ağaçlarımız artık büyümeye başladı. Çağrışan bölgesinde 36 bin hektar alan küle dönmüştü. 8 bin 702 yanan ağacın yerine yaklaşık 47 bin 800 ağaç dikildi. Göknüklü ve Nilüfer arasında ise 47 bin 695 ağaç yanmıştı. Onun yerine de 131 bin fidan dikildi. Bu yangınların ihmallerden çıktığını görüyoruz. Bir kıvılcım, sıcak ve rüzgarla birlikte hız büyüyor. Hepimizin ortak değeri olan ormanları korumalıyız. Kasıt söz konusuysa, gereken adli soruşturma başlatılıyor” diye konuştu.
Küle dönen 170 hektarlık alanın enkazları temizlenip kısa bir sürede 100 hektarına kendi yetiştirdikleri fidanları diktiklerini belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise, “Geride kalan alanlara ise tohum ekerek ağaçlandırdık. İnşallah buranın 15 yıl boyunca sürekli bakımı ve takibi yapılacak. Burası kendi biyolojik haline kavuştuktan sonra diğer ormanlar gibi kendi haline bırakılacak. Kısa sürede 170 hektarlık alan kül oldu. Bizim ağaçlandırmamız kısa sürede olsa da, tekrar eski haline gelmesi uzun bir zaman alıyor. Bunun için vatandaşlarımız açık alanlarda ateş yakmamalı, sigara izmariti atmamalı ve yangın çıkarabilecek her unsurdan uzak durmalı” şeklinde konuştu.

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