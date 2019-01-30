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Özel İmperial Hastanesi’nden Örnek Kan Bağışı Kampanyası

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

Özel İmperial Hastanesi ve Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.İmperial Hastanesi’nde çalışan doktor, hemşire ve hastane personelinin katıldığı kan bağışı kampanyasına hasta yakınları da yoğun ilgi gösterdi.Kan bağışının önemine değinen Hastane Başhekimi Uzm.

Özel İmperial Hastanesi ve Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
İmperial Hastanesi’nde çalışan doktor, hemşire ve hastane personelinin katıldığı kan bağışı kampanyasına hasta yakınları da yoğun ilgi gösterdi.
Kan bağışının önemine değinen Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, "Kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Kan bağışı hem toplumsal hem de kişisel açıdan çok önemlidir. Kan bağışı sonrası vücut yeni kan üretir ve bu vücut için yararlıdır. Her yıl binlerce insan, bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Buna karşılık yapılan araştırmalar da kan bağışının çok az olduğunu göstermektedir. Sağlığı yerinde olan, kan verebilme kriterlerini taşıyan herkesin kan bağışında bulunmaları konusunda daha duyarlı davranmaları gerekmektedir. Kan bağışında bulunan çalışma arkadaşlarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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