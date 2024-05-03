Tarihi görüşmeye damgasını vuran anlar: Özel, Erdoğan'a o fotoğraf ile mektubu verdi! 'Mülakat' detayı da dikkat çekti

CHP lideri Özgür Özel'in bayram telefonuyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmesiyle yeni bir ivme kazandı. İktidar ve ana muhalefet liderlerinin bir araya geldiği görüşmeden bir kare sosyal medyada çokça konuşuldu. Özgür Özel'in eleştirisini yanıtsız bırakmayan Erdoğan yeni anayasa meselesini de gündeme getiren isim oldu. Liderlerin görüşmesinde ayrıca kamuda mülakat tartışması da yer buldu.

İki partiden de yansıyan bilgilere göre görüşme oldukça olumlu havada ve verimli geçti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel’e “iade-i ziyarette” bulunacağını bildirirken, iki lider bayramlar ve önemli konularda görüş alışverişinde bulunma kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre Özel, Erdoğan’a, Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın babası cezaevine girmeden önceki ve şimdiki halini gösteren fotoğraflarını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllar sonra ilk kez bir CHP Genel Başkanı’nı parti genel merkezinde ağırladığı görüşmenin ayrıntılarına BBC Türkçe ulaştı.

Erdoğan ile Özel görüşmenin ardından bir açıklama yapmadı. Ancak iki partiden de yansıyan hava görüşmenin son derece pozitif geçtiği yönündeydi.

İŞTE LİDERLERİN ÇANTASINDAKİ GÜNDEM BAŞLIKLARI

Erdoğan’ın gündem başlıklarını yeni anayasa, ülkenin gereksinimi olan yapısal değişiklikler ve dönüşümler oluştururken, Özel’in gündeminde ekonomik sorunlar, emeklilerin durumu, Gezi tutukluları, Can Atalay konusu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmaması, kayyum sorunu, belediyelerin borç yükünü de içeren çok sayıda konu başlığı vardı.

ÖZGÜR ÖZEL MEMNUN KALDI

CHP kaynakları, görüşmenin kendileri açısından verimli olduğunu, Genel Başkan Özel’in görüşmeden vatandaşın sorunlarının çözümü konusunda mesafe alınabileceğine ilişkin iyimser ayrıldığını ifade etti.

Görüşmede Özel’in, randevunun AK Parti Genel Merkezi’nde verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın emeklerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğine teşekkür ettiği öğrenildi.

ÖZEL OTURMA DÜZENİNİ ELEŞTİRDİ; ERDOĞAN İADE-İ ZİYARETLE KARŞILIK VERDİ

Sosyal medyada da tartışma yaratan oturma düzeni görüşmede gündeme gelen konulardan biri oldu.

Özel boş koltuğu göstererek, oturma düzenini doğru bulmadığını belirtip, bunun telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak AK Parti heyeti, boş koltuğun özel bir anlam ifade etmediği, oda düzeninden kaynaklandığı, diğer liderlerle veya konuklarla yapılan görüşmelerdeki protokolün uygulandığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek, en kısa sürede CHP Genel Merkezi’ne iade-i ziyaret gerektiğini söyledi. Özel, bu ziyaretten memnun olacağını ifade etti.

HEDİYELEŞTİLER

Görüşmede Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti.

"Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.

Özel, ayrıca hediye olarak yanında Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu verdi.

Erdoğan da Özel'e Milli Saraylar'dan fincan seti, çay ve bal hediye etti.

NAMIK TAN NOT TUTTU

Görüşmede Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Erdoğan’a eşlik ederken, Özel’e de eski ABD'nin Washington Büyükelçisi de olan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Tan not defteriyle görüşmeye geldi ve steno tekniğiyle not tutarak görüşmeleri kayda geçirdi.

ERDOĞAN: CHP GENEL BAŞKAN DEĞİŞİMİYLE İVME KAZANDI

Görüşmede Erdoğan, yerel seçim başarısı nedeniyle Özel’i kutlarken, CHP’nin de genel başkan değişiminden sonra ivme kazandığını ifade etti.

Kulislere yansıyan bilgilere görüşmede 15 Temmuz darbe girişimi de gündeme geldi. Erdoğan’ın o dönem CHP’lilerin 15 Temmuz’a yönelik eleştirilerini dile getirmesi üzerine Özel, 15 Temmuz gecesi kendinin de Meclis’te olan milletvekilleri arasında olduğunu anımsatırken, kendisinin “15 Temmuz’dan tiyatro olarak söz etmediğini” söyledi.

ERDOĞAN YENİ ANAYASAYI GÜNDEME GETİRDİ, ÖZEL MEVCUT ANAYASA UYGULANSIN MESAJI VERDİ

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan’ın temel gündem başlıklarından birisi yeni anayasa oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partileri ziyaretlerine değinen Erdoğan, Türkiye’nin artık, günün koşullarına uygun sivil bir anayasa ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Özel ise Gezi Davası tutukluları, Can Atalay hakkındaki AYM kararının uygulanmaması, kayyum uygulamaları, AİHM kararlarının uygulanmamasını dile getirerek, “öncelikle mevcut anayasanın uygulanması” yönündeki görüşünü Erdoğan’a da iletti.

Mevcut anayasanın uygulanmadığı bir ortamda yeni anayasanın konuşulamayacağını ifade etti. CHP kurmaylarına Özel, öncelikle mevcut anayasanın gerekleri yerine getirilmeden, yeni anayasa masasına oturulamayacağı mesajı verdi.

Özel, Erdoğan’a Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın babası cezaevine girmeden önceki ve şimdiki halini gösteren fotoğraflarını vererek, Vera’nın babası cezaevindeyken büyüdüğüne işaret etti.

Görüşmede, Özgür Özel doğrudan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ı anmadı, ancak AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini ifade etti. Can Atalay hakkındaki AYM kararını anımsatarak, bu konuda adım atılmasını istedi.

ERDOĞAN’A DOSYA VERDİ

Görüşmede Özel, dış politika konusunda partisinin görüşlerini ve bakış açısını dile getirdi ve bu konuda dosya da sundu. Türkiye’de muhalefet partisi, dış politika konusunda “Türkiye partisi” olduklarını vurgulayan Özel, Filistin konusunda 120 lidere gönderdiği mektubun İngilizce ve Türkçe metinlerini verdi.

Ayrıca, Özel’in Berlin'deki SPD Kongresi ve Sosyalist Enternasyonel Toplantısında yaptığı konuşma metinleri de Erdoğan’a sunuldu.

ERDOĞAN MÜLAKATI SAVUNDU

Özel’in kamuda işe alımlarda mülakat uygulamasını eleştirerek, kaldırılması gerektiğini ifade ettiği görüşmede, Erdoğan ise bazı meslek grupları için mülakatın gerekli olduğunu savundu.

Özel, hasta tutukluların durumunu da gündeme getirerek bu konuda adım atılmasını istedi. AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a bu konuyu ileteceğini ifade etti.

CHP’ye geçen belediyelerin borç yükünü de gündeme getiren, Özel’in, belediyelerin hizmetlerinin engellenmemesi gerektiğine vurgu yaparken, kayyum uygulamalarını da eleştirdi.

GÖRÜŞME CHP VE AK PARTİ’DE NASIL YORUMLANIYOR?

CHP yönetimi, görüşmede Erdoğan’ın değerlendirmelerini “nezaketsizlik” olacağı gerekçesiyle paylaşmama kararı aldı. Ancak iletilen konu başlıklarında olumlu bir gelişme olması halinde de Genel Başkan Özgür Özel’in bunları kamuoyuyla paylaşabileceğine işaret ediyorlar.

Gerek AK Parti, gerekse CHP kurmaylarına göre bu görüşme son derece olumlu geçti ve iki liderin görüşmeye devam kararları, bir “normalleşme sürecinin işareti” olarak görülüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüşme sonrasında Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir” bilgisini paylaştı.

CHP kurmayları, bu sürecin Erdoğan’a yarayacağına dönük parti içinde yapılan kimi eleştirilerle ilgili ise “Bizim önceliğimiz halkın sorunlarının çözülmesi. Bir konu başlığında bile sonuç alınsa bu Türkiye’ye yarar. O nedenle kimin güçlenip güçlenmeyeceğine bakmıyoruz” görüşünü dile getirdiler.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE CUMA AKŞAMI GÖRÜŞECEK

Öte yandan Özgür Özel, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cuma akşamı bir araya gelerek, görüşmeye ilişkin bilgi verecek.

Kılıçdaroğlu, Özel’in, “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diyerek Erdoğan’la görüşmesine karşı olduğu mesajı vermişti.

Kılıçdaroğlu görüşmenin bittiği saatlerde sosyal medya hesabından, 17-25 Aralık sürecinde eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada savcının hakkındaki hapis istemine ilişkin haberi alıntılayarak, gazeteci Barış Terkoğlu’na verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, mesajında, Türkiye'nin “zindanların ve otokrasilerin beşiği“ olarak nitelendirdiği Orta Doğu ülkeleri gibi olmayacağını söyledi ve, “Senin partin de Baas Partisi olmayacak! Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın!! Gazeteci Barış Terkoğlu'na da 2 yıl hapis cezası verilmiş. Sevgili Barış sakın üzme kendini...” dedi.Bu içerik BBC tarafından yayına alınmıştır





