Özel'in 'Kırmızı Kart'ına Bakan Kacır'dan 'Yeşil Kart'lı yanıt: Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen gün Mersin ziyaretinde büyük bir sürprizleri olacağını söylemiş ve bahsi geçen konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'kırmızı kart' göstererek erken seçim çağrısı yapmıştı.

BAKAN KACIR'DAN ÖZEL'E 'YEŞİL KART'LI YANIT

Özel'in bu hamlesi tepkileri de beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bir açıklama yaptı. Kacır, Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart'ına, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın uçuş kartıyla yanıt verdi.

"BUGÜNKÜ TÜRKİYE'NİN KARTI BU"

Türkiye'nin artık başka bir ligde olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye’nin kartı bu. Bu, Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5’inci Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar" dedi.

"STRATEJİK DEĞERİ BUNUN DA ÇOK ÖTESİNDE"

Bakan Kacır açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Stratejik değeri bunun da çok ötesinde. Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarını da işletim sistemini de biz geliştiriyoruz. Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada beş ülkeden biri.

"BU GERİCİ ZİHNİYETTEN KURTULMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Bugünün Türkiye’sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye’sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu. Ben kendilerine bir an evvel bu gerici zihniyetten, ülke yönetimini futbol maçı zannetmekten kurtulmalarını tavsiye ediyorum"

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır