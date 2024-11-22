Özel'in 'MİT desteği' açıklamasına CHP'nin eski ABD temsilcisinden sert yanıt: Ben çalışmalar yaparken Özgür Bey eczanede kalfalık ile uğraşıyordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın ile parti genel merkezinde bir araya gelmişti. Kalın ve teşkilat yetkilileri Özel ile CHP heyetine sunum yaptı ve sorularını yanıtladı.

ÖZEL, MİT'TEN DESTEK TALEP ETTİKLERİNİ AÇIKLADI

Toplantının detayları ile ilgili açıklamada bulunan Özel, MİT'ten yurt dışı üyelikleri ile ilgili destek talep ettiklerini aktardı ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’deki üyeliklerde iki CHP üyesinin referansı, ilçe başkanı ve il başkanının onayıyla üye olabiliyorsunuz. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Amerika’da biz temsilcimizle yolları ayırmıştık. Şu anda 52 eyalette CHP temsilciliği ve 20’nin üzerinde eyalette temsilcilikte görev almak için başvurular var. CHP temsilciliği ve CHP birliği kurmak istiyorlar. Amerika’daki ve Almanya’daki Fethullah Gülen Cemaati başta olmak üzere, terör örgütlerinin CHP örgütlerine sızıp da yarın ‘Bak bak bunun üyesi FETÖ’cü’ gibi bir durumla muhatap olmamak için, İbrahim Kalın’a bunu sordum. Yani benim orada ilçe başkanım, il başkanım yok, üyem yok. Yurt dışında yeni gelen başvurularla ilgili istihbarat desteği, FETÖ ve diğer terör örgütleri konusunda sordum. O da büyük bir memnuniyetle ‘Böyle bir destek verebiliriz. Bunu isteyen her partiye de verebiliriz’ diye söyledi. Ben de temsilci atamalarında böyle bir destek isteyeceğimi söyledim. Türkiye ile ilgili böyle bir şey söz konusu olamaz. Zaten kendi örgütümüzün referans ve öneri sistemiyle ilerliyoruz"

ESKİ CHP TEMSİLCİSİNDEN ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ

Özel'in MİT'ten talebiyle ilgili olarak CHP'nin eski ABD temsilcisi Yurter Özcan'dan tepki geldi. Özel'i sert ifadelerle eleştiren Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Özgür Özel ABD’nin her eyaletinde temsilcilik açacaklarını ve CHP’nin yurtdışı örgütlerine FETÖ ve PKK sızmasına karşı MİT’den yardım isteyeceklerini açıklamış.

"BUGÜNE KADAR ABD TEMSİLCİLİĞİNE HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SIZAMADI"

Kendisi merak etmesin bugüne kadar CHP ABD Temsilciliğine hiçbir terör örgütü sızamadı. Bu kasıtlı, düşüncesiz yorum, yüzde 85 oy aldığımız ve 4,000’den fazla üyesi olan CHP ABD örgütünü zan altında bırakmayı amaçlamaktadır.

"AK PARTİ VE FETÖ TARAFINDAN ERGENOKONCULUKLA SUÇLANDIM"

Genç yaşlarımdan itibaren memleket meselelerine ilgi duydum. Siyasete olan ilgim, Atatürk hayranlığımdan gelir. 2009 senesinde, henüz 27 yașındayken AK Parti ve FETÖ tarafından Ergenekonculukla suçlandım; o sene Washington’da yaptığım çalışmalara Cumhuriyet gazetesi manşetten verdi. Ergenekon kumpasından FETÖ’nün sorumlu olduğunu ABD Kongresinde düzenlediğim toplantılarla anlattım. Siyasete o sene Sayın Deniz Baykal’ın daveti ile katıldım.

"BEN 2009'DA BU ÇALIŞMALARI YAPARKEN, ÖZGÜR BEY ECZANEDE KALFALIK İLE UĞRAŞIYORDU"

Ben 2009’da bu çalışmaları yaparken, Özgür bey Manisa kırsalında eczanede kalfalık ile uğraşıyordu. Kendisine tavsiyem bilmediği konularla ilgili çok yorum yapmasın, AKP ile yumuşama uğruna partilileri rencide etmeyi bir an önce bıraksın. Atatürk sevdalısı CHP’lilerin değil ama Bülent Arınç’ın kahramanı olan Özgür Özel’in bizleri anlamasını beklemek de bir hata olur"