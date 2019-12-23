HABER

(Özel) ’İnadına’ doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

Uşaklı İnat Çağlar’ın ailesi, ekonomik zorluklar yaşadığı dönemde 5’inci çocuklarını dünyaya getirip getirmeme konusunda kararsızlık yaşadı.

Uşaklı İnat Çağlar’ın ailesi, ekonomik zorluklar yaşadığı dönemde 5’inci çocuklarını dünyaya getirip getirmeme konusunda kararsızlık yaşadı. Bunun üzerine dünyaya gelen Çağlar’a ailesi ‘İnat’ ismini koydu.
Sivaslı ilçesinde yaşayan ve uydu tamirciliği yapan 38 yaşındaki İnat Çağlar, ailesinin ekonomik zorluklar yaşadığı dönemde dünyaya adeta inatla geldi. Başta ailesinin dünyaya getirip getirmeme konusunda kararsız kaldıkları, 5 çocuktan en küçüğü olan Çağlar’a annesi ‘İnat’ ismini koydu. Adını duyanların önce birkaç kez tekrarlattıklarını belirten İnat Çağlar, “İnanmayıp kimliğime bakma ihtiyacı duyuyorlar” dedi. Adından dolayı pek çok zorluk yaşadığını dile getiren İnat Çağlar, her şeye rağmen adını değiştirmekten yana olmadığını da ifade etti.

“Alaycı yaklaşımlarla karşılaşıyorum”
İnat Çağlar isminin getirdiği olumsuz tepkilerden dolayı çoğu zaman zor duruma düştüğünü belirterek, “İsmimi ilk kez duyan insanlar en az 3 defa tekrarlatıyor. Kimliğimi kontrol etme ihtiyacı duyuyorlar. İsmimin büyükken değil de çocukken verildiğini anlatmak bir hayli zor oluyor. İnsanlar bana ‘psikolojik sorunu mu var, deli mi bu, o isim niye verildi çocuğa’ tarzında pek çok soru soruyor. Bunlara açıklık getirirken, tepkilerden dolayı insanlara karşı hayata 1-0 geride başlıyorum. Bunları yenmek oldukça zor. Bir dönem muhtarlık yaptım. Bütün resmi kurumlarda ‘Sen çok mu inatçısın, çok mu inat ettin de seçildin’ tarzında alaycı yaklaşımlarla karşılaştım. Mesela okula başladım ‘senin adın niye İnat’ diye sık sık soruldu. Öğretmenime dert anlatamadım, arkadaşım olmadı” diye konuştu.

“İnatla yaşamaya devam ettim”
İsminden dolayı pek çok zorluk yaşadığını dile getiren İnat Çağlar, “İsmimle alakalı olsa gerek birçok kaza atlattım, sıra dışı olaylar yaşadım ama inatla yaşamaya devam ettim. İsmimi değiştirmeyi hiç düşünmedim. Çünkü 40 yaşına kadar onunla yaşayıp onca sıkıntı atlattıktan sonra o benim bir nevi benim boncuğum. Bu saatten sonra hiçbir şekilde değiştirmeyi düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildiOtomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi
Boksun şampiyonları soğuk havada ringe çıktılarBoksun şampiyonları soğuk havada ringe çıktılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da dehşet anları! Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi

Eşini dövüp evden attı, kızıyla kendini içeri kilitledi!

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.