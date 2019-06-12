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(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Van Gölü’nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor.Van’ın Erciş ilçesindeki Deli Çay’a göç eden inci kefalinin görsel yolculuğunu bölgeye gelen binlerce insan izliyor.

Van Gölü’nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor.
Van’ın Erciş ilçesindeki Deli Çay’a göç eden inci kefalinin görsel yolculuğunu bölgeye gelen binlerce insan izliyor. Van Gölü havzasında balık göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay’da bulunan balık bendine gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahit oluyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında yasak olurken, balık göçünü fırsat bilen martılar ise yoğun bir şekilde Deli Çay’a göç eden balıkları avlıyor. Martıların suyun tersine doğru zırlayarak engelleri aşmaya çalışan balıkları avlaması da fotoğraf tutkunlarının muhteşem fotoğraflar çekmelerine olanak sağlıyor.
Balık göçünü izlemeye gelen vatandaşlardan Ayhan Yaşar, “Çok güzel İnci kefali balığımız var. Tutmayalım, avlamayalım. Yumurtlasınlar, yavru yapsınlar. Elimizden geldiği kadar balıklarımıza iyi bakalım, koruyalım” dedi.
Ailesi ile birlikte balık göçünü izlemeye gelen Ceren Çiftçi de sık sık balık göçünü izlemeye geldiğini söyledi. Çiftçi, “Ailemizle hem inci kefalinin göçünü izlemeye hem de piknik yapmaya geldik. Herkesten bir isteğim var, balıklarımızı koruyalım” diye konuştu.

“Bu mükemmel manzaraya hayran kaldım”
Balık göçünü izlemek için arkadaşlarıyla beraber Diyarbakır’dan gelen Ekrem Çetin isimli öğretmen ise “Diyarbakır’dan öğretmen arkadaşlarımızla inci kefalinin göçünü izlemek için geldik. Gerçekten şu anda harika bir manzara var. İnci kefali balığının göçünü ve yumurta bırakışını ilk defa burada görüyorum. Gerçekten bu mükemmel manzaraya hayran kaldım” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, 9 günlük bayram tatilinde yoğun bir ziyaretçi sayısına ulaşılan Erciş, göç sonuna kadar yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Balık bendindeki ziyaretçi yoğunluğu havadan drone ile de görüntülendi.

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu

(Özel) İnci kefalinin muhteşem yolculuğu
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