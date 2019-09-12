(Özel) İnegöl’de ikiz plaka alarmı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde PTS sisteminin bir araç için ikiz plaka alarmı vermesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 26 Z 526 plakalı kamyonun arkasında bulunan 26 ZF 486 çekici plakası, plaka tanıma sisteminden (PTS) geçtiği sırada ikiz plaka alarmı verdi. Bunun üzerine emniyet ekipleri söz konusu aracı durdurmak için yol üzerinde tertibat aldı. Polis ekipleri tarafından araç bir petrol istasyonunun girişinde kontrollü bir şekilde durduruldu. Durdurulan kamyonun evrakları ile aracın şasi numaraları hem trafik ekipleri, hem de terörle mücadele ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemede plakanın gerçek olduğu görüldü.



