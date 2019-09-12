HABER

(Özel) İnegöl’de ikiz plaka alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde PTS sisteminin bir araç için ikiz plaka alarmı vermesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan E.Ö.

(Özel) İnegöl’de ikiz plaka alarmı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde PTS sisteminin bir araç için ikiz plaka alarmı vermesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.
Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 26 Z 526 plakalı kamyonun arkasında bulunan 26 ZF 486 çekici plakası, plaka tanıma sisteminden (PTS) geçtiği sırada ikiz plaka alarmı verdi. Bunun üzerine emniyet ekipleri söz konusu aracı durdurmak için yol üzerinde tertibat aldı. Polis ekipleri tarafından araç bir petrol istasyonunun girişinde kontrollü bir şekilde durduruldu. Durdurulan kamyonun evrakları ile aracın şasi numaraları hem trafik ekipleri, hem de terörle mücadele ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemede plakanın gerçek olduğu görüldü.

(Özel) İnegöl’de ikiz plaka alarmı

(Özel) İnegöl’de ikiz plaka alarmı

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü
2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi
Suriye sınırında helikopter hareketliliğiSuriye sınırında helikopter hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.