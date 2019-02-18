(Özel) İnşaat işçiliğinden Avrupa Şampiyonluğuna

Gaziosmanpaşa’da çalıştığı inşaata giderken gördüğü milli sporculara özenerek spora başlayan 24 yaşındaki genç sporcu Cafer Gök, muay thaide Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Bir yandan inşaatta çalışan bir yandan hayalinin peşinden koşan genç sporcu, inşaatta da üst üste dizdiği çimento torbalarını yumruklayarak antrenman yapıyor.

24 yaşındaki genç sporcu Cafer Gök, 5 yıl önce Gaziosmanpaşa’da babasıyla çalıştığı inşaata giderken gördüğü, antrenman yapan milli sporculara özenerek spora başladı. Antrenörü ise maddi durumu iyi olmayan Gök’ten hiçbir ücret almadan onu spor salonuna alarak hayallerinin kapısını da aralamasını sağladı. Gök, spora başladıktan sonra sabahtan akşama kadar inşaatta çalışsa da hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmedi. Sabah çimento torbalarını taşıyan akşam ağırlık barlarını kaldıran genç sporcu azmiyle çevresindeki herkese de örnek oldu. Genç sporcu, zorlu hayatında ailesi de Tekirdağ’a taşınınca İstanbul’da tek başına yaşam mücadelesi vermeye başladı. İnşaattan kalan kısıtlı zamanlarında azimle, hırsla yaptığı antrenmanlarla başarılarını da tuğla tuğla ördü.

Şampiyon sporcunun tek isteği sponsor

Spora başladıktan kısa süre sonra milli sporcu olan Gök, bir sene sonra 2014 yılında muay thai Türkiye şampiyonu oldu. Aynı yıl Avrupa’da da muay thai şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandıran Gök, 2019 yılında kick boks branşında da Türkiye şampiyonluğu elde etti. Sponsor bulamadığı için hala inşaatta çalışan geceleri bazen inşaatta bazen spor salonda kalan Gök, yeterince antrenman yapamasa da başarıya doymuyor. Gök, İnşaatta çalışırken molalarda çimento torbalarını üst üste dizerek kum torbasına vuruyormuşcasına antrenmanlarına da devam etti. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden genç sporcunun tek isteği ise sponsor bulabilmek.

“Bazen salonda bazen inşaatta kalıyorum”

Hem inşaata çalışıp hem de uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandıran 24 yaşındaki Milli Sporcu Cafer Gök, “Milli sporcular vardı hocamın yanına geldim onları izledim. Çok güzel maç yapıyorlardı bende başlayacağım dedim. Hocama danıştım maddi durumum olmadığı için hiçbir ücret talep etmedi. Bende o vefa borcumu çok çalışarak ödemek istedim. İnşaattan çıkıp direkt spora geliyordum, inşatta da antrenmanlar yapıyordum. Daha sonra Tekirdağ’a taşındık. Oradan buraya yine spor yapmak için geliyorum. Salonda kalıyorum herkes gittikten sonra kendi başıma antrenman da yapıyorum. Bazen inşaatta kalıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çimento torbalarını alıyorum, karşıma koyup onlara tekme yumruk atıyorum”

Geçinmek için inşaatta çalıştığını inşaatta bile spora olan tutkusundan vazgeçmediğini ifade eden Gök, “İnşaatta ben amelelikle başladım sonra dayım bana alçıyı öğretti, şu an alçı yapıyorum. İnşaatta boş vakitlerimde öğlen aralarında hızlıca yemek yiyip antrenman yapıyorum. Çimento torbalarını falan alıyorum, karşıma koyup onlara tekme yumruk atıyorum. İnşaata da antrenman gözüyle bakıyorum. 2014’te Türkiye Şampiyonu oldum, 2014’te Avrupa Şampiyonu oldum. Bu sporu zor imkanlar altında yapıyorum, ailevi durumumuz yok. İnşaatta çalışıyorum hem spor da yapıyorum. Bu işi gerçekten çok sevdiğim için ikisini bir arada götürmek zorunda kalıyorum. Sponsor bulmakta çok sıkıntı çekiyoruz” dedi.

“Paydostan sonra Milli sporcuların antrenmanlarını izliyordu”

Cafer’in büyük bir azim örneği olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade eden Muay Thai Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Çeken, “ Cafer 2013 yılında burada babasıyla birlikte inşaatta çalışıyormuş. Milli sporcularla antrenman yapıyorduk. Paydostan sonra Cafer izlemeye başladı, camdan bakıyordu “buyur, gel” dedim. “Bende bu sporu yapmak istiyorum amca” dedi. Spora başlattık, Cafer kısa zamanda muay thaide Avrupa Şampiyonluğu 4 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Kick boksta tek başına gitti, şampiyon oldu, geldi. Çocuk yoğun bir antrenman da yapamıyor. İnşaat işi bir gün İstanbul bir gün Edirne, Tekirdağ, Bursa’da ekmek parası için dolaşıyor. Ama fırsat bulduğu her yerde antrenman yapıyor. Yüreğiyle, kalbiyle, emeğiyle bu işi yaptığını düşünüyorum. Çocuk yüz lira yevmiye alıyor 20-30 lirasını yiyor. Biriktirmeye çalışıyor, ailesine bakıyor. Buradan tüm iş adamlarına, hayırseverlere duyurum Cafer gibi sporculara sahip çıksınlar, aşkıyla yapıyor bu işi” diye konuştu.

Cafer Gök’ün başarıları şöyle; 2014 muay thai Türkiye şampiyonluğu(Antalya), 2014 muay thai Avrupa şampiyonu (Polonya), 2017 muay thai Türkiye şampiyonluğu, 2017 muay thai avrupa 3’üncülüğü (Fransa Paris), 2018 uluslararası muay thai Avrupa kupası 3’üncülüğü (Antalya),2019 Türkiye kick boks şampiyonluğu (Antalya).

