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  4. (ÖZEL) - İnşaat kazısında insan ve hayvan figürlü mozaik bulundu

(ÖZEL) - İnşaat kazısında insan ve hayvan figürlü mozaik bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, 'Amazon kraliçelerinin av ve savaş sahneleri'nin tasvir edildiği mozaiklerin bulunduğu Haleplibahçe?deki Mozaik Müzes'ine yakın bir bölgede yapımı devam eden inşaatın bodrum katında insan ve hayvan figürlerinin bulunduğu mozaik bulundu.

ŞANLIURFA'da, 'Amazon kraliçelerinin av ve savaş sahneleri'nin tasvir edildiği mozaiklerin bulunduğu Haleplibahçe?deki Mozaik Müzes'ine yakın bir bölgede yapımı devam eden inşaatın bodrum katında insan ve hayvan figürlerinin bulunduğu mozaik bulundu. Bölgede kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, mozaikler koruma altına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin bodrum katında yapılan kaçak kazı sırasında mozaik bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Balıklıgöl civarındaki Mozaik Müzesine yakın mesafedeki adrese baskın yapan ekipler, inşaat halindeki evin bodrum katında açılan üzeri molozlarla kapatılmış çukuru tespit etti. Çukurdan içeri giren ekipler, 2 oda halindeki tünelde 4 metre karelik tabanda insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı mozaik bulunduğunu saptadı. Bir kısmı tahrip edilmiş taban mozaiğinin bulunduğu alanda yapılan aramada 2 şüpheli çeşitli kazı malzemeleriyle yakalandı.
MOZAİK MÜZESİNDEKİ ESERLERLE BENZERLİK TAŞIYOR
Koruma altına alınan mozaiği inceleyen uzmanlar, eserin Mozaik Müzesinde yer alan milattan sonra 5 veya 6'ncı yüzyıllardan kalan mozaiklerle benzerlik gösterdiğini belirledi. İnşaat çalışmasının durdurulduğu bina zeminindeki mozaiklerin incelemesine devam ediliyor.

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