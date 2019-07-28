(Özel) İnşaatın çatısında yürekleri ağza getirdiler

Beylikdüzü’nde hiçbir güvenlik önlemi olmadan bir inşaatın çatısında çalışan işçilerin ölüme davetiye çıkardığı o anlar havadan görüntülendi.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bir inşaatın çatısında çalışan işçilerin güvenlik önlemlerini gözardı ederek çalışmaları yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseklikteki çatının kenarında çalışan işçiler, ölüme davetiye çıkardı. Çalışmaların yapıldığı inşaat alanında baret ve emniyet kemeri takması gereken işçiler, kurallara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdü. Eğimli olan çatıda rahat tavırlarla dolaşan işçilerin tehlikeli çalışma anı ise havadan görüntülendi.