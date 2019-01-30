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Özel insanlara özel proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:13 | Son Güncelleme

Rize’de hayata geçirilen proje ile işitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşların kimseye ihtiyaç duymadan sağlık hizmetlerine ulaşması sağlanıyor.

Rize’de hayata geçirilen proje ile işitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşların kimseye ihtiyaç duymadan sağlık hizmetlerine ulaşması sağlanıyor. Anadolu Kültür, Eğitim, Spor Yardımlaşma Derneği (AKES-DER) projelerinin belediye ve valilik binalarında da uygulanmasını istiyor.
Dünya’da ve Türkiye’de ilk kez uygulanan proje Rize’de hayat buldu. Anadolu Kültür, Eğitim, Spor Yardımlaşma Derneği’nin hazırladığı proje ile işitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşların hastanelerde kimseye ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri birime ulaşmalarını amaçlıyor. İlk kez Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinde uygulanan proje ile hastane girişine yerleştirilen ekran sayesinde işitme engelli vatandaşlara beden dili ile yönlendirme yapılıyor. Okur yazarlığı olmayanlar için sesli yönlendirme yapılırken aynı zamanda anlatınlar resimlerle birlikte ekrana yazılıyor. Hastaneye gelenler yapılan yönlendirmeler sayesinde kimseye ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri birime ulaşıyorlar. 6 aylık bir çalışmanın sonucunda amaçlarına ulaştıklarını söyleyen AKESDER Başkanı Hasan Kansızoğlu “Projemiz dünyada ve Türkiye’de ilk. İşitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşlarımız için bu projeyi yaptık. Hastaneden içeri girdiklerinde hiç kimseden yardım almadan gitmek istedikleri birime ulaştırmayı hedefliyoruz. Hastane girişinde karşılarına çıkacak ekranda hem işitme engelliler için beden dili anlatımı yapılacak aynı anda sesli olarak sunum gerçekleşecek ve anlatılanlar ekrana da yazılacak. 6 aydır uğraşıyoruz bu projeye. İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk acil servisi girişinde uygulamaya başladık. Proje aşamasında 23 işitme engelli vatandaşımızla çalıştık onların memnuniyetlerine göre projemizi şekillendirdik” açıklamasında bulundu.

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