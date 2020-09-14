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(Özel) İnsanların hayatını tehlikeye atan “motosikletli mazgal çetesi” çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da sokaklardaki mazgalları çalarak yaya ve araçların hayatlarıyla oynayan motosikletli hırsızlık çetesi Kağıthane polisi tarafından çökertildi.

İstanbul’da sokaklardaki mazgalları çalarak yaya ve araçların hayatlarıyla oynayan motosikletli hırsızlık çetesi Kağıthane polisi tarafından çökertildi. Güpegündüz hırsızlık anları kameralara yansırken, mazgalları 70 liraya sattıkları öğrenilen hırsızlar adliyeye sevk edildi.
Olay, geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız motosikletle semtte gezen hırsızlık çetesi, sokaklardaki mazgalları gözüne kestirdi. Gündüz saatlerinde motosikletle mazgalların yanına gelen şahıslar, yerinden söktükten sonra ayaklarının arasına gizleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi hırsızlara göz açtırmıyor
Bu şekilde birçok mazgalın çalındığı ihbarı gelmesi üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Vatandaşların hayatlarını tehlikeye atan hırsızları yaklaşmak için güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, motosikletlerin marka, model ve belirgin özelliklerini belirledi. Tespitin ardından mazgalların çalındığı yerde çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, şahısları kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlar kısa sürede yakalandı
Emniyete götürülen Ferdi Ç. ve Veli G. sorgulanarak ifadeleri alındı. İfadelerin mazgalları çaldıklarını kabul eden şahısların mazgalları 70 liraya Mehmet U’ya sattıkları öğrenildi. Sadabad Polis Merkezi’nde adli işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk edildi.

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