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(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Bursa’da farkındalık oluşturmak için renkli etkinliklere imza atan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, denizde boğulma taklidi yaptı, kimse yardımına gitmedi.Daha önce bir çok konuya dikkat çekmek için farklı kılıklara giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa boğulmalara dikkat çekmek için Mudanya ilçesinde yüzlerce kişinin yüzdüğü kalabalık denizde boğulma numarası yaparak çevresindeki insanlardan yardım istedi.

Bursa’da farkındalık oluşturmak için renkli etkinliklere imza atan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, denizde boğulma taklidi yaptı, kimse yardımına gitmedi.
Daha önce bir çok konuya dikkat çekmek için farklı kılıklara giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa boğulmalara dikkat çekmek için Mudanya ilçesinde yüzlerce kişinin yüzdüğü kalabalık denizde boğulma numarası yaparak çevresindeki insanlardan yardım istedi. Boğulma numarası yapan tiyatrocuya kimse yardım etmedi. Uzun süre denizin içinde batıp çıkan Keskin, bu esnada çığlıklar atarak boğulduğunu belli etmeye çalıştı, ama kimsenin oralı bile olmadı. Keskin, insanların bu konuda bilgisiz olduğunu belirterek, insanları boğulmalara karşı şuurlu olmaya davet etti.
Vatandaşları boğulmalara karşı bilinçlendirmek için böyle bir rol yaptığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "İnsanlar maalesef bu konuda şuursuz. Denize girip suyun içinde batıp çıktım, çığlık attım, ancak kimsenin oralı olmadı. İnsanlarımız boğulmalara karşı bilinçlenmeli. Ben buna dikkat çekmek istedim. İnsanımız bu konuda daha hassas olmalı" dedi.

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi
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