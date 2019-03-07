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(özel) İnternet pazarı cep telefonu esnafını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden yapılan ikinci el telefon satışı, telefoncu esnafının işlerinde büyük oranda durgunluğu sebep olurken, bazı işyerlerinin kapanmasına da neden oluyor.Son zamanlarda artan internet alışverişlerinde, en çok satılan ürünlerin arasında cep telefonu da yer alıyor.

(özel) İnternet pazarı cep telefonu esnafını vurdu

İnternet üzerinden yapılan ikinci el telefon satışı, telefoncu esnafının işlerinde büyük oranda durgunluğu sebep olurken, bazı işyerlerinin kapanmasına da neden oluyor.
Son zamanlarda artan internet alışverişlerinde, en çok satılan ürünlerin arasında cep telefonu da yer alıyor. Vatandaşlar telefon alıp satacağı zaman internet üzerinden ilan verip satışlarını gerçekleştiriyor. Hal böyle olunca da telefon satışı yapan esnaflarının satışları büyük oranda etkileniyor. Telefon satışı yapan esnaflar, dükkân açtıklarını, vergi verdiklerini, kira verdiklerini, fakat dışarıdan al-sat yapanların hiçbir giderlerinin olmadığını söylüyorlar. Bunun hem alıcıları hem de kendilerini etkilediğini ifade eden telefoncu esnafları, konu ile alakalı devletten yardım bekliyor.

“Vergisi yok, kirası yok, günde 4-5 cihaz alıyor satıyorlar”
Eskişehir’de telefoncu esnafı olan Oktay Mengi, artık herkesin telefoncu olduğunu ve bunun hem kendilerini hem de alıcıları olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Mengi, “Devletin bu konuda bir önlem alması lazım. İster istemez bizim işimizi de etkiliyor. Örneğin adam fabrikada çalışıyor. İş çıkışı ikinci el telefon satıyor. Adam tramvay şoförü, telefon satıyor. ‘Bu durakta 5 dakika molam var, buraya gel telefonu vereyim’ diyor. Neredeyse hemen hemen herkes telefoncu olmuş, al-sat işi yapar olmuş. Vergi yok, bir şey yok. Ek gelir olarak bu işi yapıyor. Cihaz bozuk çıktığı zaman da ‘bendeyken sağlamdı, sen yaptın’ gibi cümlelerle başından savuşturuyorlar. Tabi bunun için devletin bir önlem alması lazım. Vergisi yok, kirası yok, sigorta mevzusu yok. Günde 4-5 cihaz alıyor döndürüyor. Örneğin dükkâna geliyorlar. Müşterilerin çoğu zaten elden alıp satmayla uğraşıyor. Adam ‘ben bunu satacağım, Bu fiyattan alırsam ben ne kazanırım?’ diyor. Sanki ben bu cihazdan 500 TL kazanıyorum. Bir cihazdan maksimum kazancımız 150 lira-200 lira. Yeri geliyor 50 TL kar ile cihaz veriyoruz, yeri geliyor müşteriye mağdur olmaması için karsız veriyoruz, yeri geliyor zarar ediyoruz. Yine de kendimizi karşıdaki kişinin yerine koyuyoruz, empati kuruyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Ama al-satıcılar piyasada. Hemen hemen her yerde var” şeklinde konuştu.

“Zor ayakta duruyoruz”
Dükkâna doğru düzgün müşterinin girmediğini ifade eden Mengi, “İşlerimiz durgun. Zor ayakta duruyoruz. Açık ve net söyleyeyim. Tanıdığım esnaf arkadaşlarımız var. Arada bir toplanıyoruz, oturuyoruz. Piyasanın bizi ne kadar etkilediğini birbirimize söylüyoruz. Ayakta durmaya bakıyoruz artık. 3-5 kuruş kazanalım, çocuklarımızın geleceğini kuralım, kendi geleceğimizi kuralım derdinde olamıyoruz artık. Ayakta durma peşindeyiz. Çoğu esnaf zaten kapattı. Biz küçük esnaflar olarak da ayakta durmaya bakıyoruz. Şu an para kazanma gibi bir şansımız yok. Zar zor kendimizi geçindiriyoruz” dedi.

(özel) İnternet pazarı cep telefonu esnafını vurdu

(özel) İnternet pazarı cep telefonu esnafını vurdu

(özel) İnternet pazarı cep telefonu esnafını vurdu

(özel) İnternet pazarı cep telefonu esnafını vurdu

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