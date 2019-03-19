HABER

(Özel) İntihar eden teröristin şehit ettiği polisin annesi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ Cezaevinde tutuklu bulunduğu koğuşun banyosunda çamaşır ipiyle kendini asarak intihar eden Zülküf Gezen’in 2007 yılında Diyarbakır’da düzenlendiği bombalı saldırıda şehit ettiği Manisalı polis Hüseyin Özdemir’in annesi Zeynep Uyanık, teröristin ölmesine sevindiğini belirterek, “Cezasını bulmuş” dedi.10 Ekim 2007 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir terzi dükkanına atılan el bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Özdemir’in Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Uyanık, oğlunu şehit eden PKK’lı terörist Zülküf Gezen’in tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kendisini asarak öldürmesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.Oğlunun şehit haberini aldığı günkü acıyı hala yaşadığını vurgulayan anne Zeynep Uyanık, “Ben yandım başka canlar yanmasın.

Tekirdağ Cezaevinde tutuklu bulunduğu koğuşun banyosunda çamaşır ipiyle kendini asarak intihar eden Zülküf Gezen’in 2007 yılında Diyarbakır’da düzenlendiği bombalı saldırıda şehit ettiği Manisalı polis Hüseyin Özdemir’in annesi Zeynep Uyanık, teröristin ölmesine sevindiğini belirterek, “Cezasını bulmuş” dedi.
10 Ekim 2007 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir terzi dükkanına atılan el bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Özdemir’in Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Uyanık, oğlunu şehit eden PKK’lı terörist Zülküf Gezen’in tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kendisini asarak öldürmesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.
Oğlunun şehit haberini aldığı günkü acıyı hala yaşadığını vurgulayan anne Zeynep Uyanık, “Ben yandım başka canlar yanmasın. O terörist cezasını bulmuş. Terörist çok. Kaç tane gencimiz gitti. Ana ve babaların hep ciğerleri yandı. Evlat kaybetmek çok zor” dedi.
PKK’lı teröristin cezaevinde intihar etmesiyle ilgili duygularını dile getiren Zeynep Uyanık, “Sevindim desem daha iyi olur. Cezasını bulmuş. Başka evlat yanmasın. Türkiyemiz bu terörden kurtulsun ve düzelsin. Dilerim Allah’tan başka olmasın” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldıÇığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldı
Üniversitelilere elleriyle menemen yaptıÜniversitelilere elleriyle menemen yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Karanlık oda'da Aşık Veysel'i anlamaya çalışıyorlar

'Karanlık oda'da Aşık Veysel'i anlamaya çalışıyorlar

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.