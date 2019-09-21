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(ÖZEL) İş için gittiği Amerika’da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bursalı girişimci, çalıştığı firmanın götürdüğü Amerika gezisinde yazılım öğrenip, kendi sosyal medya platformunu kurdu.Bursa’da uzun yıllar fabrikada çalışan ve aldığı ücret yetmediği için Amerikalı bir firmanın dışarıdan pazarlama işlerini yapan Erkan Akçaseven, bu işte başarılı olunca firma tarafından ABD’ye götürüldü.

(ÖZEL) İş için gittiği Amerika’da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu

Bursalı girişimci, çalıştığı firmanın götürdüğü Amerika gezisinde yazılım öğrenip, kendi sosyal medya platformunu kurdu.
Bursa’da uzun yıllar fabrikada çalışan ve aldığı ücret yetmediği için Amerikalı bir firmanın dışarıdan pazarlama işlerini yapan Erkan Akçaseven, bu işte başarılı olunca firma tarafından ABD’ye götürüldü. Burada yazılım alanında gelişmeleri inceleyen Erkan Akçaseven, yazılımla ilgili bilgiler edindi. Türkiye’de otomobil satışı, tamiri, teknik servisi hakkında bilgi paylaşımı yapılabilecek, fotoğraf ve yazı paylaşılabilecek sosyal medya platformu kurdu.
Başarı hikayesinin Amerika gezisiyle başladığını belirten Otoboni kurucusu Erkan Akçaseven, "Bursa’da lojistik fabrikasında çalışırken ek iş yapmaya karar verdim. Bir Amerikan firmasının ürünlerini pazarlamaya başladım. Bu işte başarılı olunca firma beni Amerika’ya götürdü. Burada yaptığım araştırmalarda yazılımları araştırdım ve ülkeye döndüğümde kendi sosyal medya platformunu kurmaya karar verdim. Çalışmalara hız vererek içinde fotoğraf, video, yazı paylaşılabilen, otomobil tutkunlarının araçlarını ücretsiz satabileceği ve araç alacakların istifade edebileceği, isteyenin Türkiye’nin neresinde olursa olsun tamirci bulabileceği sosyal medya platformu kurdum. Kurduğum sosyal medya platformu çok beğenildi. Burada karmaşık bir düzen yok, bir şey aramak isteyen aradığı ürünü kolayca bulabiliyor" dedi.

(ÖZEL) İş için gittiği Amerika’da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu

(ÖZEL) İş için gittiği Amerika’da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu

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