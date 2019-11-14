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(Özel) İşaret diliyle Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 09:18 | Son Güncelleme

Silivri’de yaşayan işitme engelli Ukraynalı Olena Popravko, işaret dilini kullanarak Müslüman oldu.Yunanistan uyruklu eşi ile birlikte Silivri’de yaşayan Ukraynalı Olena Popravko, İslamiyet’i seçmeye karar verdi.

Silivri’de yaşayan işitme engelli Ukraynalı Olena Popravko, işaret dilini kullanarak Müslüman oldu.
Yunanistan uyruklu eşi ile birlikte Silivri’de yaşayan Ukraynalı Olena Popravko, İslamiyet’i seçmeye karar verdi. Silivri Müftülüğüne müracaat eden kadın, işitme engelli olduğunu ancak işaret diliyle Müslüman olmak istediğini söyledi. Gerekli düzenlemelerin yapılması ve işaret dili uzmanının çağrılmasının ardından Silivri Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. Silivri Müftüsü İsa Sağlam, Müftülük Şube Müdürü Hanifi Dursun, yeminli işaret dili tercümanı ve eğitmeni Ayşe Köksal Alamehmet’in katıldığı törende işaret dilini kullanarak Müslüman olan Olena, "Lale" ismini aldı. Tören sonrası Olena Popravko’ya İlçe Müftüsü İsa Sağlam tarafından ihtida belgesi ve Rusça Kur’an-ı Kerim ile İslamiyet’i anlatan kitaplar hediye edildi.

“İşaret diliyle Müslüman olması bizleri mutlu etti”
Tören sorası konuşan İlçe Müftüsü İsa Sağlam, “Silivrimizde ilk kez böyle işaret diliyle bir kardeşimizin Müslüman olmasına şahitlik ettik. Cenab-ı Allah, inşallah İslam üzeri kalmayı nasip eyler. Bizleri de aynı şekilde İslam üzere kalmayı ve İslam üzeri ölmeyi hepimize nasip eylesin. Çok mutlu olduk, çünkü biliyoruz ki bir müminin bir kimsenin hidayetine vesile olmasının kat kat sevap olduğunu sevgili peygamberimiz bizlere bildiriyor. Özellikle bir tane işaret diliyle anlaşan bir ailede bir ferdinin Müslüman, diğer ferdinin de Müslüman olmasını sağlaması bizleri ayrıca mutlu etti. Artık ikisi de Müslüman bir aile olmuş olacaklar. Rabbim de bu aileye mutluluk versin” dedi.
Yeminli işaret dili tercümanı ve eğitmeni Ayşe Köksal Alamehmet ise, “Bir arkadaşımızın Müslümanlığa ilk adımı atmasına şahitlik etmesine vesile oldum. İşaret diliyle yaptık bunu, Allah herkese bunu yapmayı nasip etsin. Buna vesile olmaktan dolayı beni de vesile edenlere teşekkür ederim” dedi.

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